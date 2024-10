Borussia Dortmund – Celtic Glasgow: Dieser Flop wird plötzlich zum BVB-Vorteil

Seit 1992 haben beide Seiten darauf gewartet: Borussia Dortmund gegen Celtic Glasgow – abergläubische Fans vermuteten schon, der Fußballgott will diese Paarung einfach nicht sehen. Nun kommt es zum Wiedersehen. Auch auf der Trainerbank.

Borussia Dortmund – Celtic Glasgow ist auch Nuri Sahin gegen Brandon Rodgers. Beide teilt ein gemeinsames Kapitel, das für den heutigen BVB-Coach allerdings kein rühmliches Ende nahm. Wird es mit zwölf Jahren Verspätung doch noch zum Vorteil?

Borussia Dortmund – Celtic Glasgow: Wiedersehen auf der Trainerbank

Schmerzhafte Abgänge kennt man beim BVB. Noch bevor man Jadon Sancho, Erling Haaland oder Jude Bellingham ziehen lassen musste, war einst Nuri Sahin das erste „Opfer“ des Erfolgs. Dortmund war unter Jürgen Klopp gerade auferstanden aus Ruinen, da klopfte Real Madrid an. Eine Chance, die nur einmal im Leben kommt. „Meistermacher“ Sahin griff zu, verließ Schwarzgelb 2011 unter Tränen.

Dass er nur anderthalb Jahre später wieder auf der Matte stand, liegt auch an Brendan Rodgers. In einem verletzungsbedingt schweren Jahr bei den „Königlichen“ arrangierte man eine Leihe zum FC Liverpool, damals trainiert vom heutigen Celtic-Coach. Es wurde ein äußerst kurzes Intermezzo. Nach gut vier Monaten und zwölf Einsätzen brach man die Leihe wieder ab. Bis heute gilt Sahin bei den „Reds“ als Flop.

Nun könnte die sportlich verkorkste Zeit auf der Insel mit Verspätung zum Vorteil werden. Wie Nuri Sahin vor Borussia Dortmund – Celtic Glasgow verrät, schielte er schon damals mit 24 Jahren auf eine Trainerkarriere. Entsprechend oft suchte er das Gespräch zu seinem Liverpool-Coach, machte sich Notizen und studierte den Trainer ganz genau.

Das heißt: Sahin kennt den Trainer Rodgers, Rodgers den Trainer Sahin aber noch nicht. Vor dem Duell reißt der neue Mann an der BVB-Seitenlinie an: „Er kommt aus Nordirland, ist aber spanisch angehaucht. Seine Idee von Fußball geht über Ballbesitz. Ich fand seine Ideen und sein Training sehr, sehr interessant.“ Schlummert in der Schublade vielleicht gar der Sieg-Matchplan für Borussia Dortmund – Celtic Glasgow?