Borussia Dortmund: Sahin im Glück – darauf musste er lange warten

Sieben Pflichtspiele hat Nuri Sahin als Cheftrainer von Borussia Dortmund bereits absolviert – ganze fünf Siege konnte der neue Coach schon einfahren. Ein Spiel ging verloren. Unter anderem konnte er sein Auftakt in der Bundesliga (2:0 gegen Frankfurt) und sein erstes Spiel in der Champions League (3:0 in Brügge) gewinnen.

Was ihm bisher allerdings noch erwehrt geblieben war, ist ein kompletter Kader. Bislang musste Sahin immer auf mindestens einen Spieler verzichten. Das könnte sich schon bald ändern. Borussia Dortmund stehen schon in Kürze alle Spieler zur Verfügung.

Borussia Dortmund: Sahin bald erstmals alle mit an Board?

Erst war es wochenlang Serhou Guirassy, der mit seiner Knieverletzung ausgefallen war, dann holte sich Nico Schlotterbeck in Bremen die gelb-rote Karte ab und dann fielen sowohl Marcel Sabitzer als auch Giovanni Reyna aus. Vorbehaltlich neuer Verletzungen könnte sich das Lazarett jedoch bald komplett lichten.

Denn wie Sahin auf der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel gegen Celtic Glasgow (Dienstag, 01. Oktober, 21 Uhr) erklärte, wird Sabitzer gegen die Schotten wieder mit von der Partie sein. Und auch Reyna könnte am kommenden Wochenende bei Union Berlin (Samstag, 05. Oktober, 15.30 Uhr).

Dann hätte Sahin erstmals die volle Qual der Wahl, um seinen Kader und seine Startelf zu bestimmen. Mit Almugera Kabar und Filippo Mane sind zwar noch zwei Youngster verletzt, doch offiziell zählen sie zum Kader der U23.

Mit voller Kappelle auf Punktejagd?

Fakt ist: Die ersten Wochen der neuen Saison haben Sahin und der BVB auch mit dem ein oder anderen verletzten Spieler sehr ordentlich über die Bühne bringen können. Fakt ist aber auch, dass die richtigen Härtetests – sowohl national als auch international – noch auf Schwarz-Gelb warten.

Eine komplett fitte Mannschaft kann bei den anstehenden Aufgaben nur helfen. Denn Kracher wie gegen Bayern, Bayer, Leipzig sowie Barcelona und Madrid warten in den kommenden Wochen und Monaten.