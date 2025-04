Wie geht’s beim BVB weiter mit Chukwuemeka? Kovac: „Kann Sorge der Fans verstehen“

Während die Saison 2024/25 auf die Zielgerade abbiegt, laufen bei Borussia Dortmund die Planungen für die kommende Spielzeit bereits auf Hochtouren. Eine besonders spannende Personalie ist beim BVB in diesen Planungen die Chelsea-Leihgabe Carney Chukwuemeka.

Der Mittelfeldspieler ist für diese Rückrunde vom FC Chelsea an Borussia Dortmund ausgeliehen. Für rund 30 Millionen Euro könnte der BVB den 21-Jährigen im Sommer fest verpflichten. Wird der BVB die Kaufoption ziehen?

Fakt ist: In seinen wenigen Einsätzen für die Schwarzgelben ließ er sein Talent immer wieder aufblitzen. Doch gleichzeitig bereitet sein Fitness-Zustand den Fans großen Sorgen.

BVB: Wie geht’s weiter mit Chukwuemeka?

Kleinere Blessuren warfen Chukwuemeka beim BVB immer wieder zurück. Und so fragen viele Dortmunder Fans sich, wie es mit dem englischen Junioren-Nationalspieler bei Borussia Dortmund wohl weitergeht.

„Das werden wir nach der Saison besprechen“, sagt Niko Kovac: „Carney ist ein sehr guter Fußballer, der nun in eine Situation gekommen ist, die er so noch nie hatte. So viele Einsatzminuten wie hier hatte er bei Chelsea nicht. Er brauchte – wie jeder Spieler – eine gewisse Anlaufzeit. Und dann bekam er hier das, was alle wollten: die nötige Einsatzzeit.“

Bleibt Chukwuemeka beim BVB?

Der BVB-Coach weiter: „Es ist normal, dass Höhen und Tiefen dabei sind. Man muss einem solchen Spieler die Möglichkeit geben. Wenn er schon bei Chelsea Stammspieler gewesen wäre, hätten wir ihn nie bekommen.“

Kovac stellt klar: „Wir sind sehr froh, dass wir ihn haben. Welche Fähigkeiten er hat, zeigte er bereits mehrmals. Ich persönlich mag ihn sehr. Aber was im Sommer passiert, das hängt von vielen Faktoren ab. Wo landen wir am Ende der Saison? Was sagt Chelsea? Was ist für uns möglich?“

Der Trainer von Borussia Dortmund meint zudem: „Ich kann die Sorge der Fans verstehen. Aber es ist nicht immer so einfach. Junge Spieler brauchen Zeit, und das trifft auch auf Carney zu.“