Ex-BVB-Star erneut im Tal der Tränen – es hört einfach nicht auf

Das kann nicht wahr sein! Schon bei Borussia Dortmund hatte Dan-Axel Zagadou immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Das zieht sich nun auch durch seine nächste Station. Der Ex-BVB-Star ist schon wieder verletzt.

Der Franzose war gerade erst von seiner schweren Kreuzbandverletzung genesen, hatte sich gerade wieder an das Team herangespielt, da folgt der nächste bittere Rückschlag. Der Ex-BVB-Profi ist wieder am Knie verletzt.

Ex-BVB-Profi Zagadou wieder schwer verletzt

Im Januar dieses Jahres hatte sich Zagadou einen Kreuzbandriss zugezogen. In der Folge fehlte er monatelang. Vor wenigen Wochen kehrte er erst ins Training zurück, war gerade wieder für den normalen Wettkampfalltag bereit. Doch daraus wird so schnell nichts.

Zagadou verletzte sich im Training am Mittwoch(25. September) erneut schwer am rechten Knie. „Er hat sich erneut am Außenband im Knie verletzt. Er wird uns erst mal nicht zur Verfügung stehen. Die Verletzung ist gestern im Training passiert und ist sehr, sehr bitter für ihn und für uns“, erklärte VfB-Coach Sebastian Hoeneß sichtlich betroffen.

„Es ist das gleiche Knie und die gleiche Stelle, aber nicht ganz so dramatisch wie im Januar. Es war eine unübersichtliche Situation im Training. Er hat direkt gemerkt, dass es nicht weitergeht“, erklärte Hoeneß weiter. Wie bitter kann eine Karriere verlaufen? Nun muss Zagadou abermals an seiner Rückkehr arbeiten.

Zagadous Ausfallzeit noch unklar

Auch beim BVB zog er sich mehrere Bänderverletzungen zu und konnte sein Potenzial so kaum abliefern. 2022 verließ er Schwarz-Gelb und heuerte wenig später beim VfB an. Dort avancierte er schnell zu einem Leistungsträger, der unter Hoeneß bis zu seiner schweren Verletzung im Januar gesetzt war.

„Als Daxo in der vergangenen Saison gespielt hat, war er für mich einer der Top-Innenverteidiger der Bundesliga. Die Hoffnung nach seiner Verletzung war groß, dass er für uns wieder dieser Faktor wird“, erklärte Hoeneß. Jetzt muss er erneut lange auf seinen Top-Verteidiger verzichten.