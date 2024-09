Sorgen um BVB-Star! Jetzt verkündet er die Nachricht selbst

Bei der 1:5-Klatsche gegen den VfB Stuttgart musste bei Borussia Dortmund zu allem Übel auch noch Felix Nmecha verletzt ausgewechselt werden. Für den 23-Jährigen ging es nach 30 Minuten nicht mehr weiter.

Die Auswechslung sorgte bei Borussia Dortmund zunächst für große Sorgenfalten. Nur einen Tag später kann Felix Nmecha selbst aber schon wieder Entwarnung geben. Ein längerer Ausfall ist wohl nicht zu befürchten.

Zum zweiten Mal in Folge stand Nmecha in der Bundesliga für den BVB in der Startelf. Der Mittelfeldspieler hatte sich in der Länderspielpause herangekämpft und gegen Heidenheim eine starke Partie abgeliefert. So durfte er auch gegen den VfB Stuttgart von Beginn an ran.

Allerdings war sein Einsatz gegen die Schwaben schon nach einer halben Stunde beendet. Beim Stand von 0:2 musste er verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Für ihn kam Jamie Gittens in die Partie.

„Wir hoffen, dass es bei Felix keine große Sache ist. Er hatte immer wieder so kleine Themen mit seiner Hüfte und ich hatte mir auch ernsthafte Sorgen gemacht, als er meinte, dass er sofort rausgehen müsste“, erklärte Sahin auf der Pressekonferenz nach dem Spiel, gab aber schon leichte Entwarnung: „Jetzt gerade sagte er zu mir, dass alles okay wäre und es hoffentlich nichts Größeres ist.“

„Es geht schon wieder, ist nicht so schlimm“

Am Montag (23. September) nahm er zwar nicht am Mannschaftstraining teil, schrieb aber fleißig Autogramme. Auf Nachfrage von „Sport1“ sagte er: „Es geht schon wieder, ist nicht so schlimm.“ Es ist davon auszugehen, dass er schon in dieser Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigt.

Ob es für einen Einsatz am Freitagabend gegen den VfL Bochum reichen wird, ist allerdings noch unklar.