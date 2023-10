Borussia Dortmund: Moukoko setzt fettes Ausrufezeichen – BVB-Fans wenden sich direkt an Terzic

Bei Borussia Dortmund darf er nicht – dann ballert sich Youssoufa Moukoko halt in der Nationalmannschaft den Frust von der Seele. Beim Spiel der U21 in Bulgarien (3:2) zeigte er eine Gala-Vorstellung, erzielte einen Hattrick in nicht einmal einer halben Stunde.

In Dortmund schmort er dagegen seit seiner Vertragsverlängerung fast nur noch auf der Bank. Nun wenden sich die BVB-Fans direkt an Edin Terzic – und fordern eine faire Chance für das Juwel von Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund: Moukoko wirbelt im Nationaltrikot

Peinlich-Pleite gegen Bulgarien? Nicht mit Youssoufa Moukoko! Die deutsche U21-Nationalmannschaft lag in Sofia 0:1 zurück, als der BVB-Stürmer aufdrehte und die Partie im Alleingang entschied. In der 40., 49. und 69. Minute traf er, markierte einen Hattrick und ließ einmal mehr alle staunen.

Schon beim letzten Spiel in der U21-EM-Quali beim Kosovo traf er doppelt und belegt einmal mehr eindrucksvoll: Bekommt er das Vertrauen, liefert er auch. Bei Borussia Dortmund sieht es dagegen ganz anders aus. Dort fristet Moukoko ein frustrierendes Leben als Bankdrücker. Seit er am 21. Januar seinen Vertrag in Dortmund langfristig verlängerte, stand er in der Bundesliga kein einziges Mal mehr in der Startelf, durfte meist erst in der Schlussphase ran und saß in den letzten drei Spielen sogar komplett auf der Bank.

„Terzic, öffne deine Augen!“

Angesichts solcher Leistungen wie gegen Bulgarien sorgt das bei vielen BVB-Fans für Unverständnis. Zumal seine Konkurrenz im Sturm zwar namhaft ist, aber nicht restlos überzeugt. Sebastien Haller steckt schon lange in einer Formkrise und auch Niclas Füllkrug deutete erst in den letzten Wochen an, dass er für Dortmund knipsen kann.

Warum bekommt Youssoufa Moukoko beim BVB keine Chance? Mit der Frage wenden sich nun viele Fans direkt an Trainer Edin Terzic. Im Netz häufen sich die Forderungen nach dem 18-Jährigen:

„Hoffentlich sieht Edin das Spiel und sieht danach endlich ein, wie wertvoll Mouki sein kann.“

„Lasst ihn halt häufiger spielen.“

„Edin, wir müssen reden!”

„Jetzt führt kein Weg mehr an Moukoko vorbei.“

Seine Chancen in der letzten Saison wusste Moukoko nicht zu nutzen. Auch dort hing er jedoch erst hinter Anthony Modeste, später hinter Haller fest und durfte nur in drei Monaten dazwischen von Beginn an ran. Offenbar hat das hochgelobte Juwel bei Edin Terzic einen schweren Stand – ein Abschied im Winter rückt näher.