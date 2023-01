Borussia Dortmund buhlt um Wunderkind – doch die Sache hat einen Haken

Jahr für Jahr kommen immer mehr Talente ins Fußballgeschäft, die für ordentlich Furore sorgen. Viele sind noch minderjährig, wecken dadurch umso mehr Interesse der Top-Klubs auf sich. Borussia Dortmund war ebenfalls immer mit im Rennen um Juwele.

So ist es auch in diesem Fall. Dieses Mal geht es um ein 15-jähriges Wunderkind, um den Borussia Dortmund und zahlreiche andere Vereine buhlen. Wer erhält am Ende den Zuschlag?

Borussia Dortmund buhlt um Wunderkind

Es ist schon ein wenig absurd, wenn man in der heutigen Fußballwelt große Summen für Minderjährige ausgibt. So wird es vermutlich auch im Fall des Talents Ianis Dobrescu sein. Der 15-Jährige steht aktuell beim rumänischen Drittligisten CSM Deva unter Vertrag und hat nun das Interesse mehrerer Top-Klubs geweckt.

Unter anderem wollen Borussia Dortmund, AC Mailand und Juventus Turin das rumänische Wunderkind unbedingt verpflichten, berichtet der gut informierte Journalist Nico Schira. Dobrescu wird im Februar nach Italien reisen, um bei Juventus einige Probetrainings zu absolvieren.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Aber auch der BVB möchte das Talent unbedingt unter Vertrag nehmen. Die Chancen für die Schwarzgelben stehen jedoch nicht so gut.

Erhält Borussia Dortmund den Zuschlag?

Dobrescu, der auch schon für Rumäniens Jugendnationalmannschaften aufgelaufen ist, hat einen großen Wunsch: Er möchte nämlich in Spanien spielen. „Am liebsten möchte ich zum FC Barcelona. Ich glaube, es ist möglich, mit viel Arbeit und Ernsthaftigkeit. Wenn es beim FC Barcelona nicht klappt, dann bei Real Madrid“, sagt das Talent gegenüber dem rumänischen Portal „GSP“.

Mehr News für dich:

Vielleicht klappt es über Umwege bei Borussia Dortmund? Ob der BVB am Ende den Zuschlag für das Wunderkind aus Rumänien bekommt, wird sich zeigen. Sicher ist, dass man in Zukunft noch viel von Dobrescu hören wird. Wenn schon in solch jungen Jahren zahlreiche Top-Klubs Interesse haben, muss das Talent sicher was draufhaben.

Für den BVB spricht die hervorragende Jugendarbeit, für die die Dortmunder bereits seit mehreren Jahren bekannt sind. Immer wieder haben es Talente, die sich der Borussia angeschlossen haben, anschließend eine tolle Karriere gestartet. Ist Dobrescu der Nächste?