Borussia Dortmund: Wolf packt über BVB-Abgang aus – „Passiert nicht erst am letzten Tag“

Für Borussia Dortmund war die vergangene Saison eine echte Achterbahnfahrt. Während es in der Bundesliga nur zu Platz fünf reichte, scheiterte man in der Champions League erst im Finale an Real Madrid.

Nach der Spielzeit war vielen klar, dass man vor allem in der Bundesliga besser abschneiden muss. Die Folge: Trainer Edin Terzic nahm seinen Hut, auch manche Spieler verließen Borussia Dortmund – darunter Marius Wolf. Nun packt er über seinen BVB-Abschied aus!

Borussia Dortmund: Wolf-Abschied war schon länger klar

In seiner Zeit beim BVB hat Marius Wolf so ziemlich alles miterlebt. Stammspieler, Reservist, Debüt in der Nationalmannschaft und Leihen nach Köln und Berlin sind Phasen, die der 29-Jährige in Dortmund durchlaufen hat. Vollends geklappt hat es für ihn beim Revierklub jedoch nie. Auch deshalb war schon vor Ablauf seines Vertrages zum Sommer 2024 klar, dass seine Zeit beim BVB endet.

„Jeder spricht da mit jedem und das auch über einen längeren Zeitraum. Das passiert nicht erst am letzten Tag. Da ich auch was Neues machen wollte, haben sich alle Seiten dafür entschieden, dass wir im Sommer einen Cut machen wollten“, gibt Wolf im Interview mit dem „Kicker“ zu.

Wolf nun glücklich in Augsburg

Inzwischen ist der Rechtsaußen in Augsburg gelandet, worüber der Coburger merklich glücklich ist: „Ich wurde gut aufgenommen, das geht ja mittlerweile schnell. Ich bin nicht zum ersten Mal in einer neuen Mannschaft. Da weiß man schon, was man machen muss. Die Jungs sind sehr gut drauf und haben es mir erleichtert“, so Wolf.

Allzu lange wird der 29-Jährige derweil nicht mehr auf seine Rückkehr zu Borussia Dortmund warten müssen. Bereits am achten Spieltag gastieren die Fuggerstädter im Signal Iduna Park. Auf den langjährigen Borussen dürfte ein freundlicher Empfang der BVB-Anhänger warten.