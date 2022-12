Borussia Dortmund: Bauchschmerzen-Transfer rückt näher – doch es gibt ein gewaltiges Problem

Bereits seit geraumer Zeit gilt Borussia Dortmund als Interessent für Weston McKennie von Juventus Turin. Im kommenden Winter-Transferfenster könnte der Wechsel des ehemaligen Schalkers zum BVB tatsächlich finalisiert werden.

Nun soll es allerdings ein Problem für Borussia Dortmund geben: die von den Italienern geforderte Ablösesumme.

Borussia Dortmund: Juve fordert hohe Ablöse für McKennie

In den vergangenen Wochen gab es diverse Medienberichte, wonach der BVB Interesse an Weston McKennie von Juventus Turin haben soll. Der Mittelfeldspieler soll im Zentrum für Stabilität sorgen und dem Klub beim Erreichen seiner Ziele helfen. Die geforderte Ablösesumme könnte nun allerdings ein gewaltiges Problem darstellen.

Wie die „Gazzetta dello Sport“ aus Italien berichtet, sollen die Verantwortlichen von Juventus Turin nur dann zu einem Verkauf des Amerikaners bereit sein, wenn mindestens 30 Millionen Euro fließen. Eine Summe, die für den BVB zu hoch sein dürfte.

Borussia Dortmund: Kommt McKennie im Winter?

Wie „Tuttosport“ berichtet, sollen sich die Verantwortlichen von Borussia Dortmund in der Vergangenheit immer wieder nach 24-Jährigen erkundigt haben. Demzufolge scheint es nicht unmöglich zu sein, dass der Amerikaner schon kurz nach dem Jahreswechsel seine Zelte bei der Borussia aus Dortmund aufschlägt.

Mehr News:

Neben dem Bundesligisten sollen allerdings noch andere Klubs Interesse am Mittelfeldakteur haben. Im vergangenen Sommer soll neben dem BVB auch der AS Monaco um McKennie geworben haben. Laut der „Gazzetta dello Sport“, könnten die Monegassen ihr einstiges Interesse auch in diesem Winter wieder intensivieren. Sollten die Italiener in ihren Forderungen hart bleiben und auf eine Ablöse in Höhe von 30 Millionen Euro beharren, dürfte ein Transfer des Amerikaners zum BVB, besonders im Winter, recht unwahrscheinlich sein.