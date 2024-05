Borussia Dortmund: Angebot abgegeben? BVB will DIESES Brasilien-Juwel

Sommerzeit bedeutet auch Transferzeit! Die Gerüchteküche brodelt zu dieser Zeit extrem. Borussia Dortmund ist bereits in den Planungen für die kommende Saison. Dazu gehören auch Verstärkungen für den Kader von Cheftrainer Edin Terzic.

Ein Gerücht, das aktuell für Aufsehen sorgt, macht in Brasilien die Runde. Borussia Dortmund soll um ein Mega-Talent buhlen und auch schon ein erstes Angebot abgegeben haben. Allerdings ist der BVB nicht der einzige Interessent.

Borussia Dortmund buhlt um Brasilien-Juwel

In den vergangenen Jahren haben es immer mehr junge, brasilianische Talente in Europas Profiligen geschafft. Die besten Beispiele liefert dafür Real Madrid mit den Supertalenten Vinicius Junior und Rodrygo. Aber auch in England oder Italien schaffen es die Youngsters aus Brasilien, sich einen Namen zu machen. Das scheint auch Borussia Dortmund auf den Plan gebracht zu haben.

Wie das Portal „UOL Esporte“ berichtet, hat der brasilianische Linksaußen Wesley von Corinthians Begehrlichkeiten in der Bundesliga geweckt. Demnach soll ein deutscher Verein ein offizielles Angebot in Höhe von 20 Millionen Euro für das 19-jährige Talent abgegeben haben.

Um welchen Verein es sich handelt, ist unklar. In mehreren Medien wird der BVB genannt, der sich aber im Poker um Wesley mit dem deutschen Meister Bayer Leverkusen duellieren muss.

BVB und Leverkusen wollen Wesley

Wesley wird schon seit mehreren Wochen mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Noch ist aber unklar, ob es tatsächlich der BVB ist, der das Angebot abgegeben hat. In der Vergangenheit zeigten die Schwarzgelben immer wieder, wie sehr sie auf Talente setzen und sie auch fördern. Einige Beispiele sind Jude Bellingham, Jadon Sancho oder Erling Haaland, die zu absoluten Topstars geworden sind.

Wesley hat mit starken Leistungen in Brasilien auf sich aufmerksam gemacht und gehört zum festen Bestandteil der Corinthians-Mannschaft. Einem Klub soll Corinthians bereits eine Abfuhr erteilt haben. So soll West Ham United ein Angebot in Höhe von 18 Millionen Euro für Wesley abgeschickt haben, worauf sie daraufhin eine Absage kassierten.

Aus Brasilien ist zu hören, dass die Klub-Verantwortlichen Wesley für eine Ablöse zwischen 25 und 30 Millionen Euro verkaufen wollen. Beim brasilianischen Klub aus Sao Paulo hat er noch einen Vertrag bis 2027.