Borussia Dortmund: Fan-Traum einfach zerplatzt – ER kommt nicht zum BVB

Keine guten Neuigkeiten für Borussia Dortmund! Mitten in der Sommerpause tut sich in Sachen Transfers einiges. Vor einigen Tagen stellte der BVB beispielsweise Ramy Bensebaini als ersten Neuzugang vor.

Auf der Wunschliste der Fans stehen allerdings noch diverse andere Spieler. Einer von ihnen war auch Youri Tielemans. Er und Borussia Dortmund – es ist eine Verbindung, die wohl nicht sein soll. Der Traum von einer Verpflichtung ist endgültig geplatzt.

Borussia Dortmund: Tielemans bleibt in England

Seit Jahren werden Dortmund und der Belgier miteinander in Verbindung gebracht. Schon zu seiner Zeit in Anderlecht tauchten erste Gerüchte auf – und in diesem Sommer wurde es wieder richtig heiß. Tielemans Vertrag bei Leicester City läuft Ende Juni aus. Damit kommt er ablösefrei auf den Markt.

Viele schwarz-gelbe Anhänger hofften, dass ihr Verein die Chance ergreift. Tielemans ist ein kreativer Spieler für die Zentrale, der mit seinen Fähigkeiten Chancen und Tore kreieren kann. Aufgrund dessen sahen ihn viele als geeigneten Bellingham-Nachfolger bei Borussia Dortmund. Jetzt ist allerdings klar: Der Spieler bleibt in England.

Tielemans geht zu Aston Villa. Foto: IMAGO/NurPhoto

Aston Villa schlägt zu

Obwohl Tielemans mit Leicester City abstieg, war er heiß begehrt. Am Samstagabend (10. Juni) ließ Aston Villa dann die Bombe platzen. In einer Mitteilung auf der Homepage des Vereins informierte dieser darüber, dass man sich mit dem Spieler auf einen Vertrag geeinigt habe.

Damit schließt sich der Belgier ab dem 1. Juli dem Tabellen-Siebten der abgelaufenen Premier-League-Saison an. Im Umkehrschluss bedeutet das natürlich auch, dass sich die Hoffnungen der BVB-Fans zerschlagen haben.

Borussia Dortmund sucht weiter

Damit schrumpft der Kandidaten-Pool für das Dortmunder-Mittelfeld immer weiter. Zuletzt wurde bereits bekannt, dass Enzo Le Fee wohl nicht ins Ruhrgebiet wechseln und in Frankreich bleiben will. Zudem ist auch Orkun Kökcü vom Markt.

Neben Bellingham muss Borussia Dortmund auch Mahmoud Dahoud ersetzen, der den Verein ebenfalls verlässt.