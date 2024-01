Borussia Dortmund: Klub-Boss bestätigt Gespräche – Sturm-Juwel vor Wechsel zum BVB?

Der anstehende Wechsel von Jadon Sancho bestimmt aktuell die Schlagzeilen rund um Borussia Dortmund. Der BVB sieht sich aber auf dem Transfermarkt offenbar nach weiteren Optionen um. Dabei fällt der Blick nun auf ein 17-jähriges Sturm-Juwel.

Antonio Alvarez, Präsident des ecuadorianischen Spitzenklubs Barcelona SC, hat auf einer Pressekonferenz verraten, dass Borussia Dortmund an einem seiner Spieler interessiert ist. Ganz offen spricht er über die Angebote anderer Klubs.

Borussia Dortmund heiß auf Ecuador-Talent – PSG in der Pole-Position

Mit 17 Jahren hat sich Allen Obando offenbar in die Notizbücher einiger Spitzenklubs gespielt. Halb Europa jagt das Sturm-Juwel aus Ecuador. Darunter soll auch Borussia Dortmund sein. Wie der Klub-Boss von Barcelona SC jetzt bestätigte, habe es schon einen Austausch mit dem BVB geben.

In der Pole-Position scheint aber ein anderer Klub zu sein. „Die Gerüchte um PSG sind wahr. Sie sind sehr interessiert an Allen Obando und haben ein Angebot abgegeben, das den Erwartungen des Vereins entspricht. Es war ein ziemlich aggressives Angebot“, so Alvarez auf einer Pressekonferenz und weiter: „Sie wollen, dass zunächst Allens Familie zusammen mit dem Vereinspräsidenten anreist, um die Verhandlungen aufzunehmen.“ Das Angebot soll laut ecuadorianischen Medien bei rund 6,5 Millionen Euro liegen.

Außerdem erklärte er: „Auch Crystal Palace hat unsere Erwartungen erfüllt, war aber nicht so aggressiv wie Paris.“ Zudem zählen neben dem BVB auch RB Leipzig, Hoffenheim, der VfB Stuttgart und Juventus zu den Interessenten.

Wechsel erst im Sommer

Obando feierte bereits mit 16 Jahren sein Debüt für den ecuadorianischen Spitzenklub Barcelona SC. Nach Europa darf er allerdings erst im Sommer wechseln, dann wird er 18 Jahre alt. „Allen ist 17 Jahre alt, wir müssen ihn unterstützen. Er weiß, dass seine Karriere gerade erst beginnt. Und jetzt konzentriert er sich auf die Olympia-Qualifikation und Barcelona“, so der Klub-Boss.