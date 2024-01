Borussia Dortmund: Im zweiten Anlauf? Mega-Juwel wieder auf BVB-Zettel

Um seine Dienste stritten sich im vergangenen Sommer zahlreiche Top-Klubs aus Europa, den Zuschlag erhielt nach einem langen Transferpoker aber Real Madrid. Borussia Dortmund ging leer aus. Es geht um Mega-Juwel Arda Güler.

Angeblich will Borussia Dortmund schon in diesem Winter einen neuen Anlauf bei Arda Güler wagen. Die Erfolgsaussichten sind allerdings minimal, ein Transfer scheint fast vollkommen ausgeschlossen.

Borussia Dortmund wieder an Güler dran?

Lange Zeit hoffte Borussia Dortmund auf eine Verpflichtung von Arda Güler, doch das türkische Supertalent entschied sich für einen Wechsel zu Real Madrid. 20 Millionen Euro überwiesen die „Königlichen“ an Fenerbahce Istanbul. Güler statteten sie mit einem Vertrag bis 2029 aus. Damit ist er erst einmal für viele Jahre an Real Madrid gebunden.

Trotzdem soll Borussia Dortmund laut dem spanischen Portal „El Nacional“ in diesem Winter noch einmal einen Anlauf wagen. Demnach wolle der BVB seine guten Beziehungen zu dem spanischen Spitzenklub nutzen, um über eine Leihe zu verhandeln.

Arda Güler steht wieder im Fokus von Borussia Dortmund. Foto: IMAGO/Pressinphoto

Verletzungsbedingt fiel Güler fast die gesamte Hinrunde aus. Erst am 6. Januar feierte er im spanischen Pokal Copa del Rey sein Debüt für Real Madrid und lieferte dabei einen ordentlichen Auftritt ab.

Dem Bericht zufolge sind Dortmunds Hoffnungen ohne Erfolgsaussicht. Demnach plant Real Madrid in der Rückrunde fest mit dem 18-Jährigen, hat keine Absichten, ihn schon nach einem halben Jahr wieder zu verleihen. Und auch Güler will wohl erst einmal in Madrid bleiben und sein Können unter Beweis stellen. Noch ist also eine Leihe zu Borussia Dortmund kein Thema…