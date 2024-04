Borussia Dortmund – VfB Stuttgart: Dicker Disput mit Sky-Moderator! BVB-Star platzt im Interview der Kragen

Der BVB verliert das Topspiel gegen den VfB Stuttgart (0:1) und muss so im Kampf um die Champions-League-Qualifikation einen bitteren Rückschlag hinnehmen. Dabei war Schwarz-Gelb gleich mehrmals nah an dem Ausgleich und somit am Punktgewinn dran.

Die größte Möglichkeit aus Sicht des BVB in der Partie Borussia Dortmund – VfB Stuttgart hatte Nico Schlotterbeck. Der Defensiv-Akteur ließ eine Monster-Chance liegen und verpasste so den Ausgleich. Im Interview mit Sky-Moderator Patrick Wasserzieher sorgte diese Szene für großen Ärger.

Borussia Dortmund – VfB Stuttgart: Schlotterbeck nach der Partie sichtlich angefressen

In der 79. Minute hatten wohl alle BVB-Fans den Torschrei schon auf den Lippen. Schlotterbeck kommt nach einer Standardsituation wenige Meter vor dem Tor frei zum Abschluss. Der Innenverteidiger muss das Spielgerät eigentlich nur noch über die Linie drücken, doch der Ball geht drüber.

Diese Aktion wurmte den 24-Jährigen auch nach dem Spiel noch gehörig. Als Sky-Moderator Wasserzieher ihn nach der Partie fragte, wieso er den Ball nicht reingemacht habe, platzte Schlotterbeck der Kragen.

„Das ist tatsächlich eine blöde Frage“, so Schlotterbeck. Als Wasserzieher dann hinterher schob, dass er die Frage gar nicht so blöd finde, riss Schlotterbeck die Hutschnur. „Ich fand sie tatsächlich blöd, weil Sie wahrscheinlich noch nie Fußball gespielt haben und vor allem nicht auf dem hohen Niveau“, so der BVB-Profi.

„Ich weiß, dass der rein muss“

Doch damit nicht genug. Wasserzieher bohrte nach und Schlotterbeck blieb bei seinem Standpunkt. „Ich weiß, dass ich diese Chance nutzen und der Ball rein muss, aber mir dann eine Wieso-Frage zu stellen, ist schon echt schwer“, so Schlotterbeck nach der Partie Borussia Dortmund – VfB Stuttgart.

Damit war der kurze Disput zwischen Schlotterbeck und Wasserzieher auch beendet. Der BVB-Profi dürfte wohl noch etwas länger an dieser Situation zu nagen haben. Es wäre der verdiente Ausgleichstreffer gewesen – dazu hätte Schwarz-Gelb noch über zehn Minuten Zeit gehabt, das Spiel komplett zu drehen. So hat man nun ganze sieben Punkte Rückstand auf Platz zwei und drei – auf die Bayern und den VfB.