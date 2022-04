Borussia Dortmund: Nach Reynas Saison-Aus – BVB muss nächsten Schock verkraften

Borussia Dortmund ist einer der erfolgreichsten Fußball-Vereine Deutschlands. In der ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der BVB Platz zwei. Wir zeigen euch in diesem Video die größten Erfolge der Dortmunder Vereins-Geschichte.

Den Sieg beim VfB Stuttgart hat Borussia Dortmund teuer bezahlt. Mehrere Verletzungen treffen den BVB schwer.

Für Gio Reyna ist die Saison schon beendet. Sorgen bereiten bei Borussia Dortmund auch Mats Hummels und Mo Dahoud.

Borussia Dortmund: Verletzungsmisere hält an

Was viele schon bei seinem Tränen-Abgang gegen Stuttgart befürchtet haben, hat sich inzwischen bestätigt: Gio Reyna fällt mit einer Muskel- und Sehnenverletzung für den Rest der Saison aus (Hier erfährst du mehr dazu). Das ist aber nicht die einzige Hiobsbotschaft.

In Stuttgart war die Verletzung von Reyna nämlich nur der Anfang einer Misere. Mo Dahoud blieb in der 34. Minute mit Schmerzen in der Schulter liegen und wurde kurz darauf durch Axel Witsel entsetzt. Eine genaue Diagnose konnte der BVB am Sonntag (10. April) nicht abgeben.

Borussia Dortmund: Das Verletzungspech lässt den BVB nicht los. Foto: IMAGO/Sportfoto Rudel

Borussia Dortmund: Hummels fehlt mehrere Wochen

In der Pause blieb dann Mats Hummels in der Kabine. Er hatte sich zuvor schon an den Oberschenkel gefasst. Für ihn kam Dan-Axel Zagadou. Jetzt ist klar: Auch Hummels wird dem BVB mehrere Wochen fehlen.

Der Innenverteidiger zog sich eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu. Ob Hummels in dieser Saison nochmal zum Einsatz kommen kann, ließ Borussia Dortmund noch offen.

Mats Hummels fehlt dem BVB mehrere Wochen. Foto: IMAGO/Sven Simon

Schon vor dem Auswärtsspiel hatte Donyell Malen sich verletzt. Er zog sich im Training eine Sehnenzerrung zu. Über die Ausfallzeit machte der BVB keine Angaben.

BVB-Coach Rose: „Jeder macht sich einen Kopf“

Zum Ende der Saison geht die leidgeplagte Borussia also mal wieder auf dem Zahnfleisch. Das Thema beschäftigt den BVB mit Sicherheit auch im Sommer.

„Jeder macht sich einen Kopf, wir sind mehr als sensibilisiert“, sagte Marco Rose nach dem Spiel. Im Klub werde professionell gearbeitet. So einfach sei es nicht: „Wir gehen es an, wir arbeiten dran, aber man kann nicht immer reingucken“, so Rose. (fs)