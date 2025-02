Borussia Dortmund – Union Berlin: Star mit dringender Warnung – „Müssen extrem aufpassen“

Beim Spiel Borussia Dortmund – Union Berlin dürfte eine Menge Druck auf dem Kessel sein. Denn nach zuletzt zwei bitteren Bundesliga-Niederlagen am Stück ist der BVB zum Siegen verdammt. Anderenfalls dürfte es bei Schwarz-Gelb immer weiter immer düsterer werden.

Das weiß auch der Gegner. Und doch ist den Köpenickern die Schwere des Auswärtsspiels bewusst. Vor der Partie Borussia Dortmund – Union Berlin hat Union-Angreifer Tim Skarke im Interview mit unserem Partnerportal „Berlin Live“ über den BVB und deren Stärke gesprochen.

Borussia Dortmund – Union Berlin: Skarke warnt vor „brutaler Qualität“

Wie so oft in den letzten Wochen und Monaten stehen die Profis des BVB vor dem Spiel gegen die Berliner unter einer Menge Druck. Die Qualifikation für die europäischen Plätze rückt immer mehr in weiter Ferne. Die Situation bei Schwarz-Gelb ist mehr als angespannt. Skarke mag mögliche Gründe für die Krise des BVB nicht bewerten.

„Ich finde, so was ist für mich brutal schwer, so was von der Ferne aus zu sagen. Was ich bewerten kann, ist unsere Mannschaft. Unser Team kann ich bewerten, aber von außen finde ich, kann man das immer schwer bewerten. Das kann an so vielen Faktoren liegen“, so der Ex-Schalker, der 2023 für ein halbes Jahr beim BVB-Rivalen gespielt hat.

++ Borussia Dortmund: Ex-Profi fordert Star-Abschied -„Er muss wechseln“ ++

Doch eines stehe für ihn fest: Man dürfe die angeschlagene Truppe von Neu-Coach Niko Kovac in keinem Fall unterschätzen. „Man braucht auf jeden Fall nicht drum herumreden, dass die Mannschaft eine brutale Qualität hat, was für Einzelspieler die Mannschaft hat. Da müssen wir dann schon extrem aufpassen, denn so eine Mannschaft ist zu vielem in der Lage und kann auch schnell wieder einen Umschwung schaffen“, so der Unioner.

Kleines Derby für Skarke?

In dem halben Jahr, das er auf Schalke verbracht hat, hat er das Derby zwischen S04 und BVB verpasst. Und doch ist das Spiel am Samstag (22. Februar, 18.30 Uhr) für Skarke schon noch etwas Besonderes, wie er selbst bei „Berlin Live“ verraten hat. „Das ist schon was Besonderes. Vor allem, weil meine Freundin und ihre Familie aus dem Ruhrpott kommen. Die haben mich dann auch im Stadion und bei den Spielen unterstützt“, so der Ex-Knappe über das Duell mit Schwarz-Gelb.

Weitere News:

„Ein halbes Jahr hört sich jetzt nicht so lange an, aber mich hat die Zeit schon sehr geprägt. Daher macht es natürlich schon Spaß, jetzt in Dortmund zu spielen. Aber wir spielen da mit Union Berlin und ich will dort wie jedes Wochenende alles geben. Die Motivation ist eh bei 100 Prozent“, legte er nach. Ob er den BVB am kommenden Wochenende also ärgern kann?

Das ganze Interview findest Du hier: Union Berlin: Tim Skarke warnt vor Borussia Dortmund – „Nicht drumherum reden“