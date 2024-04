Borussia Dortmund: Ultras mit Aufruf an alle BVB-Fans – „Ganz besonders“

Wenn Borussia Dortmund am Samstag (6. April) um 18.30 Uhr auf den VfB Stuttgart trifft, steht das Spiel unter einem ganz besonderen Zeichen. Der BVB feiert 50 Jahre „Westfalenstadion“.

Vom Verein gibt es zu diesem besonderen Anlass ein besonderes Trikot: Die BVB-Stars werden mit einem speziell für diesen Tag designten Jersey auflaufen. Und auch die Ultras planen offenbar eine besondere Aktion. Vor dem Spieltag gibt es schon mal einen Aufruf an alle BVB-Fans.

Borussia Dortmund: Ultras starten Aufruf

Am 2. April 2024 ist das Dortmunder Westfalenstadion oder auch „Signal Iduna Park“, wie er inzwischen heißt, 50 Jahre alt geworden. Für die Fans und den Verein ist dies ein besonderer Tag, schließlich erlebten sie in ihrem „Tempel“ schon unzählige vergessliche Momente.

Vom Verein gibt es zu diesem Anlass das Sondertrikot (hier mehr!) – und von den Fans? Dort könnte es mutmaßliche eine Choreographie anlässlich des 50. Stadiongeburtstags geben. Die aktive Dortmunder Fanszene ist schließlich für ihre ausgefallenen und riesigen Choreos in ganz Europa bekannt.

„Ganz besonderer Spieltag“ für die BVB-Fans

Vor dem Spiel gegen Stuttgart gibt es jetzt aber schon mal einen Aufruf der Dortmunder Ultraszene. „Hallo BVB-Fans, in dieser Woche wird unser geliebtes Westfalenstadion 50 Jahre alt und das macht das Spiel gegen Stuttgart zu einem ganz besonderen Spieltag. Wir rufen daher dazu auf, Klamotten und Schals mit Westfalenstadion-Bezug zu tragen. Sicherlich schlummert der ein oder andere alte Schal im Schrank, der am Samstag gezeigt werden sollte!“, heißt es in einem kurzen Schreiben auf „suedtribuene-dortmund.de“.

Zu diesem Anlass planen die Ultras außerdem, ihr „Westfalenstadion“-Shirt wieder zu verkaufen. Der Verkauf soll vor dem Spiel von 13:30 Uhr bis 17:30 Uhr an der Westfalenschenke (Kreuzstraße 87) stattfinden.