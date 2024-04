Borussia Dortmund: BVB-Ultras lassen ganz tief blicken – „Unfassbar“

Das 0:1 gegen Stuttgart war ein herber Rückschlag für Borussia Dortmund – viel mehr in Erinnerung bleibt aber die gigantische Choreo zum 50. Stadion-Geburtstag (hier zu sehen).

Ein Monster-Projekt, in das die Ultras von Borussia Dortmund nun tiefe Einblicke gewähren. Ein Video zeigt, wie die Choreo „50 Jahre Westfalenstadion“ entstanden war. Die Bilder beeindrucken.

Borussia Dortmund: Ultras gewähren tiefen Einblick

Feuerwerk am Geburtstag, eine Wahnsinns-Choreo über alle vier Tribünen beim folgenden Heimspiel: Die BVB-Fanszene hat es anlässlich des 50. Jubiläums ihres heißgeliebten Stadions mächtig krachen lassen. Von allen Seiten gab es Lob für den immensen Aufwand, der sich beim Hochziehen der Choreo bezahlt gemacht hatte.

+++ Borussia Dortmund: Fans in Angst – CL-Desaster nicht mehr abzuwenden? +++

Die Choreo sorgte bei Borussia Dortmund für viel Gänsehaut. Foto: IMAGO/osnapix

Maßgeblich verantwortlich für die Choreografie war die Ultras-Gruppe „The Unity“. Nun gibt die größte Gruppe in Dortmunds aktiver Fanszene tiefe Einblicke in die Arbeit, die für dieses Meisterwerk nötig war. Zur Erstellung der Choreo hatte sie extra eine der Westfalenhallen angemietet. Was sich darin abspielte, zeigt nun ein Video. In vier Minuten wird darin der Weg von der Idee auf die Tribünen präsentiert. Ein weiter und aufwendiger Weg – das lässt sich anhand der Bilder schnell erahnen.

Inhalt von YouTube anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Beste Choreo der Bundesliga-Geschichte?“

Unzählige Meter Stoff, Papptafeln, Fähnchen und Liter Farbe wurden für das Projekt verarbeitet. In mühsamster Kleinarbeit bastelten die vielen Helfer daraus die Choreo, die am 6. April im Stadion von Borussia Dortmund für viel Gänsehaut sorgte. Die Reaktionen waren durchweg begeistert:

„Was für eine Choreo!“

„Sensationell“

„Beste Choreo der Bundesliga-Geschichte?“

„Atemberaubend.“

„Es ist unfassbar.“

Mehr aktuelle Nachrichten:

Mit der anschließenden Niederlage kehrte jedoch schnell wieder Frust ein. Im Kampf um die Champions League steht Borussia Dortmund nun mehr denn je unter Druck.