Borussia Dortmund: Nach Auslosung – UEFA macht wichtige News offiziell

Die Ligaphase der Champions League ist beendet und für Borussia Dortmund steht fest: Es geht in die Playoffs. Auch der Gegner wurde bereits ermittelt. Es geht gegen den portugiesischen Top-Verein Sporting Lissabon. In zwei Partien muss sich der BVB durchsetzen, um sich für das Achtelfinale qualifizieren zu können.

Schon in weniger als zwei Wochen gehen die Playoff-Spiele dann los. Die UEFA hat mittlerweile auch offiziell verkündet, wann die beiden Partien von Borussia Dortmund anstehen. Die Fans haben nun Gewissheit.

Borussia Dortmund: UEFA verkündet Termine

Den direkten Einzug ins Achtelfinale der Champions League hat Borussia Dortmund verpasst. Da reichte selbst der 3:1-Erfolg gegen Schachtar Donezk am letzten Spieltag der Ligaphase nicht. Zuvor patzte der BVB beim FC Bologna (1:2), ansonsten wären die beiden Spiele in den Playoffs jetzt nicht nötig gewesen. Der Gegner steht seit Freitag (31. Januar) nach der Auslosung fest.

Es geht gegen Sporting Lissabon. Dafür stehen nun auch die exakten Termine fest. Das Hinspiel in Lissabon findet am 11. Februar um 21 Uhr statt. Eine Woche später gastiert der portugiesische Traditionsverein im Signal-Iduna-Park. Anpfiff ist hier schon um 18.45 Uhr.

Champions-League-Playoffs: Hinspiele

11. Februar, 18.45 Uhr: Stade Brest – Paris Saint-Germain

11. Februar, 21.00 Uhr: Juventus – PSV

11. Februar, 21.00 Uhr: Manchester City – Real Madrid

11. Februar, 21.00 Uhr: Sporting Lissabon – Borussia Dortmund

12. Februar, 18.45 Uhr: Club Brügge – Atalanta

12. Februar, 21.00 Uhr: AS Monaco – Benfica

12. Februar, 21.00 Uhr: Celtic – FC Bayern München

12. Februar, 21.00 Uhr: Feyenoord – AC Mailand

Champions-League-Playoffs: Rückspiele

18. Februar, 18.45 Uhr: AC Mailand – Feynoord

18. Februar, 21.00 Uhr: Atalanta – Club Brügge

18. Februar, 21.00 Uhr: FC Bayern München – Celtic

18. Februar, 21.00 Uhr: Benfica – AS Monaco

19. Februar, 18.45 Uhr: Borussia Dortmund – Sporting Lissabon

19. Februar, 21.00 Uhr: Paris Saint-Germain – Stade Brest

19. Februar, 21.00 Uhr: PSV – Juventus

19. Februar, 21.00 Uhr: Real Madrid – Manchester City

Wochen der Wahrheit für den BVB

Vor und nach den Spielen stehen für Borussia Dortmund wichtige Duelle an. Die Generalprobe vor dem Hinspiel gibt es gegen den VfB Stuttgart am 8. Februar (15.30 Uhr). Nach der Auswärtsfahrt in Lissabon am 11. Februar geht es wenige Tage später zum kleinen Derby beim VfL Bochum (15. Februar, 15.30 Uhr), ehe dann die Entscheidung im Rückspiel gegen Sporting fällt.

Es werden wichtige Wochen für den BVB mit Neu-Coach Niko Kovac. Zum einen soll der Rückstand auf die internationalen Plätze wieder verkürzt werden. Nach den schwachen Resultaten zuletzt sind die Schwarzgelben in der Tabelle auf Platz elf abgestürzt. Zum anderen will man in der Champions League weiter drin bleiben. Schon im DFB-Pokal ist der BVB früh rausgeflogen. Bald wird sich zeigen, ob Kovac bei den Dortmundern für die Wende sorgen kann. Das erste Spiel unter ihm ist das Heimspiel gegen Stuttgart.