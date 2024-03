Borussia Dortmund: Transfer-Doppelschlag! BVB macht es offiziell

Da zaubert Borussia Dortmund eine faustdicke Überraschung aus dem Hut. Die Ausbildung hoffnungsvoller Talente ist längst zur DNA des Vereins geworden. Auf der Suche nach den Stars von Morgen hat der BVB die Augen stets offen.

Nun hat man bereits die ersten Transfers des kommenden Sommers eingetütet (weitere Gerüchte liest du hier). Die Nachricht verkündete Borussia Dortmund am Donnerstag (07. März). Zwei Juwelen aus Hamburg zieht es ins Ruhrgebiet.

Borussia Dortmund schnappt sich zwei Talente

Sowohl vom Hamburger SV als auch vom FC St. Pauli holt sich die Borussia je einen Nachwuchsspieler. Das bestätigten die Dortmunder in einer Mitteilung auf ihrer Website. Felix Paschke und Niklas Jessen unterschreiben jeweils einen Dreijahresvertrag bei der U23 des BVB.

Auch spannend: BVB lacht sich ins Fäustchen – Leipzig-Aus sorgt für Jubelsprünge

Paschke kommt aus dem Regionalliga-Team des HSV. Dort hatte er acht Jahre lang gespielt, traut sich nun erstmals in eine für ihn neue Umgebung. „Dieser Wechsel ist für ihn etwas Besonderes. Wir glauben, dass er sich bei uns sehr gut entwickeln wird“, freut sich der Sportliche Leiter der U23 von Borussia Dortmund, Ingo Preuß.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mit Paschkes Transfer will man verhindern, dass im defensiven Mittelfeld im kommenden Sommer eine Lücke entsteht. „Auf seiner Position haben wir in der kommenden Saison den einen oder anderen Abgang zu verzeichnen“, erklärt Preuß. So laufen aktuell die Verträge von Kapitän Franz Pfanne, Ayman Azhil oder auch Dennis Lütke-Frie aus. Ob und wie es für sie beim BVB weitergeht, ist offen.

Dauerbrenner bei St. Pauli

Aus der gleichen Regionalliga wie Paschke kommt auch Jessen – mit dem feinen Unterschied, dass er aktuell in der zweiten Mannschaft St. Paulis kickt. Dort ist er Dauerbrenner, stand immer in der Startelf und verpasste kaum eine Minute.

Jessen spielt ebenfalls im zentralen Mittelfeld – doch der BVB hat schon einen ganz anderen Plan mit ihm. „Mit seinem Tempo und seinen Defensivqualitäten sehen wir in ihm aber einen rechten Verteidiger“, verrät Preuß. Eine Position, die Jessen schon aus der Junioren-Nationalmannschaft kennt.

Weitere Nachrichten liest du hier:

Auch wenn beide für die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund eingeplant sind, dürften sie im Hinterkopf wie so viele andere Talente hoffen, eines Tages an die Profi-Tür zu klopfen. Mit 20 Jahren können sich beide noch weiterentwickeln.