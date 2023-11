Borussia Dortmund: Wegen U17-WM! BVB verkündet Spielverlegung

Auch in dieser Saison in der Fußball-Bundesliga wird es kein Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 geben. Grund dafür ist der erneute Abstieg der Königsblauen in die 2. Bundesliga.

Allerdings gibt es in den Jugendmannschaften zahlreiche Derbys zwischen den beiden Erzrivalen. Allerdings muss ein Duell zwischen Borussia Dortmund und Schalke nun verlegt werden. Grund dafür ist die U17-Weltmeisterschaft.

Borussia Dortmund: Bundesliga-Partie muss verlegt werden

Wie Borussia Dortmund zuletzt auf seiner Homepage mitteilte, wird das U19-Bundesliga-Derby gegen Schalke 04, das am kommenden Samstag (25. November) hätte stattfinden sollen, nun verlegt.

Der Grund: Aktuell findet die U17-Weltmeisterschaft in Indonesien statt. Dort spielen gleich mehrere U19-Talente des BVB. Bei der deutschen Junioren-Nationalmannschaft sind drei Dortmunder Mega-Juwele am Start. Paris Brunner, Almugera Kabar und Charles Hermann fehlen der U19 der Borussia derzeit, weshalb ein Revierderby nicht wie geplant stattfinden wird.

Es ist aber nicht die einzige Partie. Auch das U19-Spiel der Dortmunder gegen den SC Verl wird verlegt. Hierfür wurde ein neuer Termin bereits festgelegt. Am 17. Dezember um 11 Uhr findet die Partie gegen den SCV statt. Für das Derby fehlt allerdings noch ein neuer Termin.

Verlegung auch in der Youth League?

Borussia Dortmund muss womöglich nicht nur in der Bundesliga auf seine Talente verzichten. Sollte Deutschland am Dienstag (21. November, 9.30 Uhr) gegen die USA für das Viertelfinale qualifizieren, muss die U19 des BVB auch in der Youth League am 28. November ohne das deutsche Trio auskommen. Am fünften und vorletzten Spieltag gastiert die Truppe von Mike Tullberg bei AC Mailand.

Es ist eine wichtige Partie. Die Dortmunder liegen aktuell mit sieben Punkten hinter dem Erstplatzierten aus Mailand, die neun Zähler auf dem Konto haben. Paris hat sechs Punkte. Bei einer Niederlage würde PSG den BVB mit einem Sieg gegen Newcastle also in der Tabelle überholen.

Anders als in der Bundesliga oder bei einem Pokalspiel ist eine Verlegung in der Youth League allerdings nicht möglich.