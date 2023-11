Borussia Dortmund an neuer Wunderwaffe dran – seinen Namen sollten sich Fans merken

Bis zum Start der Winter-Transferperiode dauert es nicht mehr lange. Da ist es dann auch üblich, dass die Gerüchteküche bis dahin ordentlich am Brodeln ist. Das ist auch derzeit bei Borussia Dortmund der Fall. Viele Spieler werden weiterhin mit einem Wechsel zum BVB in Verbindung gebracht.

Denn derzeit gibt es im Kader des BVB einige Baustellen, die Sportdirektor Sebastian Kehl dringend schließen muss. Dabei hat Borussia Dortmund es auch auf einen Spieler abgesehen, der ordentlich begehrt ist. Ob die Schwarzgelben den Zuschlag bekommen?

Borussia Dortmund an neuer Wunderwaffe dran

Es ist eine Baustelle, die bei den Fans von Borussia Dortmund für große Kopfschmerzen sorgt: die Innenverteidigung. Mit Mats Hummels, Nico Schlotterbeck und Niklas Süle gibt es nur drei etatmäßige Spieler, die auf dieser Position spielen. Auf Dauer könnte die schmale Besetzung zu Problemen führen. Daher muss dringend Verstärkung her – vielleicht etwa schon im Winter?

Lange Zeit galt DFB-Star Armel Bella Kotchap als Favorit für die Lücke in der Innenverteidigung. Doch der Transfer scheiterte in den letzten Tagen der Wechselperiode – der Ex-Bochumer ging zur PSV Eindhoven. Nun haben Kehl und Co. ein Star aus der Premier League ausgemacht.

Trevoh Chalobah soll beim BVB ganz oben auf der Liste stehen. Der Innenverteidiger vom FC Chelsea ist begehrt. Neben den Dortmundern sind noch einige andere Top-Klubs an einer Verpflichtung des 24-Jährigen dran.

Wer bekommt den Zuschlag?

Wenn es nach Borussia Dortmund geht, soll Chalobah bereits im Winter zum Kader von Cheftrainer Edin Terzic dazustoßen. Bei dem jungen Abwehrspieler könnte der BVB sogar zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Chalobah ist nämlich nicht nur in der Innenverteidigung einsetzbar, sondern kann auch als Außenverteidiger agieren.

Dort gibt es nämlich eine weitere Baustelle, die Neuzugang Ramy Bensebaini nicht schließen konnte. Der Algerier, der ablösefrei zum Vizemeister wechselte, konnte die Erwartungen bislang nicht erfüllen. Dafür planen die BVB-Bosse einen weiteren Neuzugang.

Chalobah wäre also optimal für die Dortmunder. Jetzt müssten Kehl und Co. nur den Zuschlag bekommen. Dann müsste sich der BVB auch noch mit dem FC Chelsea einigen, der Chalobah nicht so einfach hergeben würde. Immerhin: Der FC Bayern, der ebenfalls interessiert war, soll aus dem Rennen ausgestiegen sein.