Borussia Dortmund: Talente stürmen ins Viertelfinale – jetzt hat der BVB ein dickes Problem

Der Traum vom Titel lebt! Fernab der Heimat kämpft die U17-Nationalmannschaft in Indonesien um den WM-Pokal. Mit dabei ist auch ein Trio von Borussia Dortmund: Paris Brunner, Charles Herrmann und Almugera Kabar.

Am Dienstag (21. November) stand bereits das Achtelfinale auf dem Programm. Nach einer überragenden Gruppenphase meisterte man auch diese Aufgabe. Doch das Weiterkommen der eigenen Talente wird für Borussia Dortmund zum Problem!

Borussia Dortmund: Talente im Viertelfinale

Es war ein hartes Stück Arbeit. Als der Schlusspfiff zwischen Deutschland und den USA ertönte, sackten die DFB-Talente erschöpft zu Boden. Über 90 Minuten hatten die Amerikaner sie beackert, gerade in der zweiten Halbzeit phasenweise am eigene Strafraum eingeschnürt. Dennoch reichte es zu einem knappen 3:2.

Dabei halfen die BVB-Juwelen kräftig mit. Herrmann erzielte das 1:0 mit einem traumhaften Freistoß und legte nach dem Ausgleich auch das 2:1 durch Max Moerstedt auf. Auch Paris Brunner, um den es vor Kurzem großen Wirbel gegeben hatte (hier mehr erfahren), zeigte letztlich, warum er zu den Anführern des Teams gehört.

Nachdem die USA erneut den Ausgleich erzielt hatte und gar an der Führung schnupperte, war es der Angreifer von Borussia Dortmund, der Verantwortung übernahm. Er bekam im Mittelfeld den Ball und trieb diesen unermüdlich nach vorn. Im richtigen Moment setzte er Bilal Yalcinkaya in Szene, der für die Entscheidung sorgte.

BVB hat Youth-League-Problem

Während man sich beim BVB über die Leistungen natürlich freut, blickt man dennoch mit gemischten Gefühlen nach Indonesien. Mit dem Erreichen des Viertelfinals fehlt das Trio mindestens noch einige Tage – und kann deshalb auch nicht im wichtigen Youth-League-Spiel gegen AC Mailand mitwirken.

Hier ist der Nachwuchs des Vizemeisters Zweiter, braucht unbedingt einen Sieg, wenn man direkt ins Achtelfinale will. Dabei wären Brunner, Herrmann und Kabar natürlich wichtige Bestandteile. Jetzt muss Trainer Mike Tullberg allerdings umplanen.

Besonders bitter: In der A-Junioren-Bundesliga hätte an diesem Wochenende auch noch das Derby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 angestanden. Dieses wurde vom DFB jedoch verlegt. In der Youth League ist eine derartige Verlegung aber nicht möglich.