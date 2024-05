Finale U19-Meisterschaft – Dortmund gegen Hoffenheim: Bitter! BVB-Talente am Boden zerstört

Aufregende Tage bei Borussia Dortmund! Bevor die Profis am Samstag (1. Juni) im Wembley um den Champions-League-Titel gegen Real Madrid kämpfen, kann die U19 des BVB deutscher Meister werden. Im Finale der U19-Meisterschaft geht es für den Nachwuchs am Donnerstag (30. Mai, 15.30 Uhr) gegen die TSG Hoffenheim.

In Oberhausen werden Borussia Dortmund und die TSG Hoffenheim alles für den Sieg geben. Dabei will sich der BVB auch für ein Debakel vor dem Saisonbeginn revanchieren. Gelingt den Schwarzgelben nach der U17 der nächste Meister-Coup?

U19: Borussia Dortmund gegen TSG Hoffenheim im Live-Ticker

Wer krönt sich zum deutschen U19 Meister? Für Borussia Dortmund wäre es der 10. Meistertitel. Die Hoffenheimer wollen sich nach 2014 zum zweiten Mal zum Meister krönen. Alle Infos zum Endspiel gibt es in unserem Live-Ticker.

BVB – Hoffenheim 1:3 (1:1)

Tore: 0:1 Moerstedt (20.), 1:1 Brunner (45+2.), 1:2 Hennrich (67.), 1:3 Makanda (87.)

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

SCHLUSSPFIFF! Das war’s! Die U19 von der TSG Hoffenheim ist deutscher U19-Meister 2024. In einem packenden Finale gegen Borussia Dortmund gewinnen die Kraichgauer völlig verdient mit 3:1, weil sie am Ende die gefährlichere und bessere Mannschaft waren. Damit haben die Hoffenheimer zum zweiten Mal die Meisterschale gewonnen.

90. Es gibt fünf Minuten an Nachspielzeit.

87. TOR für Hoffenheim! Das ist die Entscheidung. Makanda erzielt das 3:1 für die TSG.

85. Die letzten Minuten laufen. Hoffenheim spielt auf Zeit, will die Uhr runterlaufen lassen. Dortmund muss sich beeilen.

80. Die Dortmunder sind jetzt wieder heiß und drücken den Ausgleich. Gelingt das Brunner und Co.?

73. Wie reagiert jetzt der BVB? Hoffenheim will jetzt sogar das dritte Tor machen. Der BVB wirkt müde.

67. TOR für Hoffenheim! Was für ein absolutes Traumtor. Hennrich zirkelt einen Freistoß auf 17 Metern unhaltbar in den Winkel.

64. Keine Zeit zum Ausruhen! Hier gibt es minütlich gefährliche Strafraumszenen mit Torabschlüssen auf beiden Seiten. Das könnte gleich eine dramatische Schlussphase werden.

55. Wie aufs Stichwort geht Hoffenheim fast mit 2:1 in Führung! Lisewski kann aber den erneuten Rückstand verhindern.

52. Der BVB kommt deutlich besser aus der Kabine, hatte jetzt schon wieder einige Abschlüsse. So lief es auch in der ersten Halbzeit, ehe Hoffenheim in Führung ging.

46. Weiter geht’s in Oberhausen! Keine Wechsel bei den beiden Teams.

HALBZEIT! Was für eine starke erste Halbzeit von beiden Teams. Chancen gab es auf beiden Seiten, die Führung erzielte die TSG Hoffenheim. Mega-Talent Moerstedt war es, der das 1:0 erzielte. Dortmund drückte auf den Ausgleich und schaffte ihn kurz vor dem Halbzeitpfiff. Paris Brunner machte den 1:1-Ausgleich. Wir melden uns gleich zur zweiten Halbzeit wieder.

Brunner sorgt für Ausgleich

45+2. TOR! Borussia Dortmund gleicht aus. Brunner setzt sich gegen zwei Spieler durch und trifft im Stile eines Top-Torjägers.

45. Drei Minuten gibt es an Nachspielzeit.

38. Tolle Aktion von Brunner, dessen Abschluss aber wieder von TSG-Torwart Lade gehalten wird. Dortmund drängt auf den Ausgleich!

35. Richtig gute Möglichkeit für die TSG, aber Lisewski pariert den Kopfball gut und verhindert den zweiten Gegentreffer.

29. Brunner trifft vermeintlich zum 1:1, aber beim Zuspiel von Herrmann stand er knapp im Abseits. Bitter!

24. Wie reagiert jetzt der BVB? Die Minuten zuvor gehörten klar den Dortmundern, deshalb ist der Gegentreffer ein Schock.

Hoffenheim geht in Führung!

20. Tor für Hoffenheim! Max Moerstedt bringt die TSG mit einem Kopfball in Führung. Der Youngster stand da völlig frei und lässt Lisewski keine Chance.

15. Nächste sehr gute Chance für Dortmund! Brunner verpasst nur knapp die Führung! Aber auch Hoffenheim kommt immer wieder gefährlich vors Tor von BVB-Keeper Lisewski.

8. Herrmann mit der ersten dicken Möglichkeit für den BVB! Sein Abschluss aus elf Metern kann Torhüter Lade überragend parieren.

5. Die Dortmunder sind besser im Spiel, haben schon einige Torschüsse abgegeben. Hoffenheim versucht es aber auch immer wieder nach vorne.

1. Anpfiff! Borussia Dortmund stößt die erste Halbzeit in den gelben Trikots an.

15.26 Uhr: Die beiden Teams sind bereit. Gleich kann es dann endlich losgehen.

15.10 Uhr: So startet die TSG Hoffenheim: Lade – Strobl, Behrens, Erlein, Frees – Dagdeviren, Makanda, Mitcheler, Moerstedt, Poller, Hennrich.

15.07 Uhr: Mit dieser Startelf geht der BVB ins Spiel: Lisewski – Meiser, Mané, Posadas, Kabar – Onofrietti, Wätjen, Krevsun, Campbell – Herrmann, Brunner.

14.45 Uhr: Ein Talent, das besonders im Fokus stehen wird, ist Paris Brunner. Wird das BVB-Juwel die nächste Gala zeigen? In 25 Spielen erzielte der Youngster 20 Tore.

13.11 Uhr: Beim BVB gibt es übrigens einen bitteren Ausfall: Rafael Lubach fehlt aufgrund seiner gelb-roten Karte im Halbfinal-Rückspiel heute.

12.33 Uhr: Wer nicht im Stadion in Oberhausen sein kann, braucht sich keine Sorgen zu machen. Das Finale wird Sky live und exklusiv übertragen.

12.23 Uhr: Beide Teams sind in dieser Saison bereits aufeinandergetroffen. Im Sechzehntelfinale des Junioren-DFB-Pokals nahm Hoffenheim den BVB mit 6:0 auseinander. Vor sechs Tagen konnten die Kraichgauer dann sogar über den Titel jubeln. Im Finale wurde der SC Freiburg nach Verlängerung mit 3:2 besiegt.

11.52 Uhr: Die Partie findet im Stadion am Niederrhein in Oberhausen statt. Anstoß ist um 15.30 Uhr. Schon vor zwei Wochen durfte die U17 des BVB im Finale. In der 120. Minute erzielten die Dortmunder B-Junioren gegen Bayer Leverkusen das 3:2 und wurden deutscher Meister.

11.34 Uhr: Auf dem Weg ins Finale setzten sich beide in ihren jeweiligen Liga-Staffeln als Tabellenerster durch. Die TSG Hoffenheim wurde Staffelsieger der Bundesliga Süd und der BVB in der Bundesliga West. In der Finalrunde schalteten die Hoffenheimer Borussia Mönchengladbach mit 6:4 und 4:0 aus. Borussia Dortmund machte es gegen Hertha im Halbfinale spannender. 2:2 ging es im Hinspiel aus und das Rückspiel musste im Elfmeterschießen entschieden werden.

Donnerstag, 30. Mai, 11 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Finale der deutschen U19-Meisterschaft. Borussia Dortmund und die TSG Hoffenheim wollen sich den Titel holen. Wer darf am Ende jubeln?