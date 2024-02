BVB – Hoffenheim: Gerüchte sorgen für Aufregung – Star lässt alle staunend zurück

Die erste Niederlage für Borussia Dortmund in 2024! Nach sieben Partien mit vier Siegen und drei Unentschieden geht der BVB erstmals als Verlierer vom Platz. Gegen die TSG Hoffenheim unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Edin Terzic sogar erstmals nach zehn Spielen ohne Pleite in Folge.

Einen großen Anteil an der Ungeschlagen-Serie des BVB hatte Donyell Malen. Der Niederländer war in der vergangenen Winter-Transferperiode schon als Abgang gehandelt worden, zeigte gegen die TSG Hoffenheim erneut eine gute Leistung – konnte aber die Niederlage auch nicht verhindern.

BVB – Hoffenheim: Abgangsgerüchte um Malen

Auf den erhofften Durchbruch bei Donyell Malen wartete der BVB vergeblich, weshalb der Niederländer im Winter wohl vor einem Abgang stand. So lauteten jedenfalls zahlreiche Gerüchte um den Star von Borussia Dortmund. Die Schwarzgelben hätten bei einem Angebot eines Teams wohl zugesagt. Doch es kam nicht dazu. Mehrere Wochen nach den Gerüchten wird sich jeder Fan denken: „Zum Glück.“ Gegen Hoffenheim zeigte er nämlich einmal mehr, wie wichtig er ist.

Nachdem die Dortmunder früh in Rückstand geraten waren, als Bebou in der 2. Minute zum 1:0 für die TSG traf, brachte Malen seine Mannschaft zurück. Eine Ecke verlängerte Marco Reus auf den Niederländer, der den Fuß reinhält und zum 1:1-Ausgleich trifft. Es war der bereits sechste Treffer für den Offensivspieler in diesem Jahr.

In der laufenden Saison kommt Malen wettbewerbsübergreifend auf 12 Tore und drei Vorlagen. Bei Borussia Dortmund hofft man, dass ihm nun endlich der Durchbruch gelingt, wonach es derzeit aussieht.

Malen bester Dortmunder

Und auch Malen selbst erklärte zuletzt, dass er sich beim BVB „zunehmend“ zu Hause fühle. In Dortmund habe sich der Niederländer menschlich weiterentwickelt. „Ich bin hier in Dortmund viel reifer geworden. Das liegt auch an den Enttäuschungen, die man erlebt, auch außerhalb des Fußballs. Dann merkt man, was einem wichtig ist. Für mich ist das Ruhe, Zuversicht und die Überzeugung, aus jedem Tag das Beste herauszuholen“, so Malen zuletzt im niederländischen Fernsehen.

Der 25-Jährige ließ sich in den vergangenen Wochen von den vielen Gerüchten um seine Person nicht aus der Ruhe bringen und gab stattdessen auf dem Platz die Antwort. In fast jedem Spiel war der Angreifer der beste Dortmunder. Das macht die Fans, den BVB und auch Malen selbst glücklich. Wäre da nicht die TSG-Niederlage gewesen…