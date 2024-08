Borussia Dortmund: Top-Klub heiß auf BVB-Star – sein Abgang wird immer konkreter

Schon seit mehreren Wochen steht fest, dass Sebastien Haller Borussia Dortmund verlassen soll. Spätestens nach der Verpflichtung von Serhou Guirassy scheint ein Haller-Abgang nur eine Frage der Zeit zu sein. Bisher gab es allerdings wenig Gerüchte um den Ivorer, die Verein stehen bei ihm nicht gerade Schlange.

Jetzt könnte allerdings ein bisschen Bewegung in die Personalie Haller kommen. Denn laut neuesten Medienberichten soll ein Top-Klub aus Spanien an dem 30-Jährigen interessiert sein. Geht das Kapitel Borussia Dortmund für Haller in Kürze also schon wieder zu Ende?

Borussia Dortmund: Sevilla buhlt um Haller

Die Tage von Haller bei Schwarz-Gelb sind so gut wie gezählt. Der Verein möchte sich im Sommer von dem Spieler trennen, der Spieler wiederum den Verein verlassen. Eine Tür für einen Transfer des 30-Jährigen könnte sich in Spanien öffnen.

Wie das Portal „fichajes.net“ berichtet, steht Haller beim kriselnden FC Sevilla hoch im Kurs. Die Andalusier haben wohl starkes Interesse an dem Stürmer, heißt es. Sevilla braucht nach dem Abgang von Youssef En-Nesyri zu Fenerbahçe dringend einen neuen Stürmer. Haller wiederum braucht einen Klub, bei dem er endlich wieder Woche für Woche spielen kann. Beim Europa-League-Rekordsieger könnte sich sein Wunsch erfüllen.

Der Transfer könnte für alle Seiten also eine Win-Win-Situation werden. Ein offizielles Angebot seitens des LaLiga-Klubs hat es wohl noch nicht gegeben. Das könnte sich jedoch in Kürze ändern. Denn der Druck, einen neuen Stürmer zu präsentieren, ist in Sevilla groß.

BVB droht XXL-Stürmer-Flucht

Sollte ein Angebot aus Andalusien in Dortmund eingehen, würden die BVB-Bosse wohl nicht lange zögern. Sie sollen bestrebt sein, Haller von der Gehaltsliste zu bekommen. Angeblich kassiert der Ivorer pro Saison etwas über zehn Millionen Euro pro Jahr und zählt somit zu den Top-Verdienern im Kader.

Weitere News:

Doch nicht nur Haller könnte den BVB bald verlassen. Auch Niclas Füllkrug, der von West Ham United umgarnt wird, steht vor einem Abgang. Dazu hat Youssoufa Moukoko nach den Aussagen seines Beraters wohl ebenfalls keine Zukunft mehr an der Strobelallee.