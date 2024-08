Borussia Dortmund: Füllkrug-Ersatz schon parat? Jetzt könnte es ganz schnell gehen

Jetzt wird es wild bei Borussia Dortmund. Niclas Füllkrug steht kurz vor einem Wechsel zu West Ham United und Youssoufa Moukoko könnte den BVB in Richtung Frankreich verlassen. Doch schon in Kürze wird wohl ein neuer Angreifer zu Schwarz-Gelb wechseln.

Denn die BVB-Bosse haben bereits intensiven Kontakt mit einem möglichen Nachfolger für Füllkrug. Der Bundesliga-Angreifer soll einen Wechsel zu Borussia Dortmund bereits zugesagt haben – alle Parteien wollen eine schnelle Entscheidung.

Borussia Dortmund: Beier möchte nur zum BVB

Schon am Anfang der kommenden Wochen könnte das Kapitel BVB für Füllkrug beendet sein. Der Stürmer wird wohl für knapp 30 Millionen Euro auf die Insel wechseln. Laut „Sky“ habe der BVB jedoch schon einen konkreten Neuzugang im Kopf haben: Maximilian Beier von der TSG Hoffenheim.

Die Gespräche über einen Beier-Transfer nach Dortmund laufen. In der kommenden Woche ist laut „Sky“ mit einem BVB-Vorstoß zu rechnen. Beier selbst kann sich einen Wechsel gut vorstellen und soll den Borussen-Bossen grünes Licht gegeben haben. Alles dürfte nun darauf warten, dass der Füllkrug-Deal durchgeht.

Auch preislich wäre Beier ein adäquater Ersatz. Denn für den 21-Jährigen müsste der BVB wohl 25 bis 30 Millionen Euro auf den Tisch legen. Also in etwa so viel, wie man mit Füllkrug einnehmen wird.

Wird aus blau-weiß demnächst schwarz-gelb? Maximilian Beier soll beim BVB hoch im Kurs stehen. Foto: IMAGO/Ulmer/Teamfoto

BVB bekommt dicke Konkurrenz

Allerdings wird sich der BVB bei der Personalie Beier etwas beeilen müssen – auch andere Verein sind an dem TSG-Angreifer dran. Der deutsche Nationalspieler habe auch konkrete Angebote vom FC Chelsea und Aston Villa vorliegen. Juventus Turin sei ebenso im Rennen. Der BVB hat im Beier-Poker also namhafte Konkurrenz.

Sollte der BVB in Kürze jedoch Ernst machen, stünden die Chancen laut „Sky“ gut, dass Beier letztlich auch in Dortmund landen wird. Trainer Nuri Şahin soll ein großer Fan des Angreifers sein und den Plan verfolgen, eine Doppelspitze mit Beier und BVB-Neuzugang Serhou Guirassy spielen zu lassen.