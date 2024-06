Muss Borussia Dortmund jetzt handeln? BVB-Flirt dreht bei der EM auf

Bei Borussia Dortmund schreiten die Planungen für die kommende Saison weiter voran. Mit den Millionen-Einnahmen aus der vergangenen Champions-League-Saison haben die BVB-Verantwortlichen in diesem Sommer finanziellen Spielraum auf dem Transfermarkt.

Auf der Suche nach Neuverpflichtungen hielten sich in den vergangenen Wochen hartnäckige Gerüchte um einen Flügelflitzer. Dieser hat bei der Europameisterschaft für eine Gala-Vorstellung gesorgt. Ist Borussia Dortmund nun zum Handeln gezwungen?

Borussia Dortmund: Dennis Man mit drei Assists gegen die Ukraine

Beim überzeugenden 3:0-Erfolg gegen die Ukraine überzeugten die Rumänen auf ganzer Linie und setzten sich als vermeintlicher Underdog klar durch. Dennis Man war dabei der alles überragende Akteur. Der rumänische Rechtsaußen brillierte durch seine starken Dribblings und bereitete dazu alle drei Tore vor. Borussia Dortmund dürfte bei diesem Spiel ganz genau hingeschaut haben.

Auch interessant: Borussia Dortmund: Nach Hummels-Knall – kommt es jetzt zur triumphalen Rückkehr?

Denn dem BVB wird schon seit Wochen ein Interesse an dem Spieler von Parma Calcio nachgesagt (DERWESTEN berichtete). Sollten die Dortmunder bei Jadon Sancho leer ausgehen, wäre Man wohl eine ernsthafte Alternative für die rechte Außenbahn. Spätestens nach diesem Spiel dürfte man nun auch bei Borussia Dortmund davon überzeugt sein, dass Man auch auf der ganz großen Fußballbühne überzeugen kann.

Interesse an Man dürfte nicht weniger werden

Jedoch sollten sich die BVB-Verantwortlichen mit einer Verpflichtung nicht allzu viel Zeit lassen. Denn nach diesem Auftritt dürfte das Interesse am Rumänen nicht weniger werden. Bei Parma Calcio, mit denen Man in der vergangenen Saison Meister der zweiten italienischen Liga wurde, besitzt der Rechtsaußen noch einen Vertrag bis 2025.

Auch Parma wird sich also mit einem möglichen Verkauf des Leistungsträgers beschäftigen müssen. In der vergangenen Saison kam Man in 35 Pflichtspielen auf 20 Scorerpunkte. Trotz geringer Vertragslaufzeit dürfte man in Italien auf eine stattliche Ablösesumme hoffen. Mans aktueller Marktwert liegt laut transfermarkt.de bei neun Millionen Euro.