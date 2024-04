Borussia Dortmund hat Nationalspieler im Visier – als Sancho-Ersatz?

Während Borussia Dortmund in diesen Tagen um das Weiterkommen im Champions-League-Viertelfinale gegen Atletico Madrid kämpft, läuft parallel bereits die Kaderplanung für die kommende Saison. Sportdirektor Sebastian Kehl schielt nach Italien – er hat einen Nationalspieler im Visier!

Mit Parma Calcio steht Dennis Man aktuell an der Spitze der Serie B (zweite italienische Liga). Der 25-jährige Rumäne wechselte im Januar 2021 von Steaua Bukarest nach Italien, stieg mit Parma jedoch direkt in die zweite Liga ab. In Parma ist Man Leistungsträger, nun könnte der Sprung zu Borussia Dortmund folgen.

Borussia Dortmund: Dennis Man als Sancho-Ersatz?

Man ist hauptsächlich auf dem rechten Flügel zu Hause, kann aber auch auf der linken Seite oder im Sturm zum Einsatz kommen. Der Linksfuß hat in dieser Saison bereits 13 Tore und sechs Assists auf dem Konto. In der Nationalmannschaft knipste Man in 22 Länderspielen sieben Mal.

Beim BVB könnte Dennis Man Teil eines kleinen Neuaufbaus werden. Ein Verbleib von Jadon Sancho gilt keinesfalls als gesichert, auch um Donyell Malen und Jamie Bynoe-Gittens reißen sich immer mal wieder Abgangsgerüchte.

Dennis Man könnte teuer werden

Für Borussia Dortmund dürfte ein Engagement von Dennis Man jedoch eine finanzielle Mammutaufgabe werden. Im Januar 2021 zahlte Parma elf Millionen an Bukarest. Die Italiener werden sich bei Mans derzeitigen Leistungen wohl kaum auf ein Minusgeschäft einlassen. Zudem hat Man mit der Nationalmannschaft die Möglichkeit, sich bei der anstehenden Europameisterschaft in Deutschland auf großer Bühne zu präsentieren.

Für Sportdirektor Kehl und den BVB dürfte der Fokus aktuell jedoch eher auf dem Sportlichen liegen. Durch die 1:2-Auswärtsniederlage in Madrid (10. April) haben die Dortmunder weiterhin alle Chancen, ins Halbfinale der Champions League einzuziehen.