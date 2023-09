Borussia Dortmund: Konkurrenz landet Transfer-Coups am Fließband! BVB-Fans schauen ungläubig zu

Robin Gosens, Kevin Volland und jetzt auch noch Leonardo Bonucci – die Transferphase von Union Berlin kommt manch einem Fan vor wie ein Fußball-Managerspiel auf dem PC. Der kleine Klub aus Köpenick mischt die Bundesliga auf. Da staunen selbst die Fans von Borussia Dortmund.

Mit seinen überragenden Transfer sorgt Union Berlin nicht nur für staunen, sondern sorgt auch dafür, dass die Konkurrenz zittern muss. Die Berliner scheinen inzwischen sogar für Borussia Dortmund ein ernstzunehmender Konkurrent um die Champions-League-Plätze zu sein.

Borussia Dortmund: Muss der BVB vor Union Berlin zittern?

Am Deadline-Day hat Union Berlin noch einmal einen draufgesetzt. Leonardo Bonucci, neunfacher italienischer Meister, 121-facher italienischer Nationalspieler und Juve-Legende, schließt sich ablösefrei den „Eisernen“ an. Ein Transfer, der vor wenigen Jahren noch undenkbar schien.

2019 stieg Union Berlin erst in die Bundesliga auf, legte seitdem einen rasanten Aufstieg hin und spielt in diesem Jahr zum ersten Mal in der Champions League. Auf dem Transfermarkt hat der Klub nun auch noch alles dafür getan, um auch mittelfristig ein ernstzunehmder Konkurrent im Kampf um Champions-League-Plätze zu sein.

Union Berlin verpflichtet Lenardo Bonucci. Foto: IMAGO/Matthias Koch

Robin Gosens kam für stolze 13 Millionen Euro von Inter Mailand, Kevin Volland für vier Millionen Euro von der AS Monaco, Diogo Leite wurde für sieben Millionen Euro vom FC Porto fest verpflichtet. Hinzukommen die Leihen der Top-Talente Brenden Aaronson (Leeds United) und David Datro Fofana (FC Chelsea) – und jetzt auch noch die Verpflichtung von Leonardo Bonucci.

Unions Lauf ist beängstigend

Union Berlin rüstet mächtig auf, macht seinen Kader bereit für die Champions League – und vor allem für die Dreifach-Belastung. Während namhafte Spieler kamen, mussten die „Eisernen“ keinen Top-Star abgeben.

Es ist schon fast beängstigend, wie gut es für Union zurzeit läuft. In der Liga besiegten sie zum Auftakt Mainz 05 mit 4:1, schlugen dann noch Darmstadt mit 4:1 – und das obwohl man 70 Minuten in Unterzahl kickte. Union Berlin schickt sich an, ein ernster Konkurrent für Borussia Dortmund zu werden.