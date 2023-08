Borussia Dortmund: Transfer-Hammer offiziell! Nationalspieler unterschreibt

Am Freitag (1. September) schließt das Transferfenster. Kurz vor Toreschluss hat Borussia Dortmund nochmal zugeschlagen. Der BVB verpflichtet Niclas Füllkrug von Werder Bremen .

Füllkrug tauchte am Donnerstag (31. August) in Dortmund auf, absolvierte dort den Medizincheck und posierte schon für Fotos mit seiner neuen Arbeitskleidung. Am Abend folgte nun die offizielle Bestätigung von Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund: Füllkrug kommt zum BVB

Dass Borussia Dortmund vor dem Ende des Transferfensters noch einen neuen Stürmer verpflichten will, hatte der Klub bereits offen kommuniziert. Die Suche nach einem Back-up für Sebastien Haller gestaltete sich schwierig – bis jetzt!

Der BVB hat Niclas Füllkrug an Land gezogen. Der Nationalspieler reiste am Donnerstag (31. August) nach Dortmund, absolvierte dort den Medizincheck und unterschrieb seinen Vertrag. Laut übereinstimmender Medienberichten überweist der BVB rund 13 Millionen Euro an Werder. Durch Bonuszahlungen könnten weitere Millionen hinzukommen. Füllkrugs Vertrag läuft bis 2026.

Werder bestätigt Einigung

„Niclas hat über Jahre hinweg seine Torgefahr unter Beweis gestellt und in der vergangenen Saison die Torjägerkanone gewonnen. Dank starker Leistungen ist er mit Recht eine wichtige Säule im Sturmzentrum der Nationalmannschaft. Niclas ist ein mitspielender Angreifer, sehr kopfballstark, physisch präsent, er überzeugt in Eins-gegen-Eins-Duellen und ist für seinen Gegenspieler im Zweikampf unangenehm. Mit all diesen Fähigkeiten verkörpert er das Profil, das wir gesucht haben“, sagt BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl.

Füllkrug betont: „Borussia Dortmund ist ein sehr besonderer Verein. Ich habe mich riesig über das Angebot gefreut, denn der Schritt zu diesem Klub ist genau der, den ich mir gewünscht habe. Beim BVB habe ich die Chance, mich als Spieler weiterzuentwickeln und neue Erfahrungen zu sammeln. Ich brenne auf die Aufgaben, die anstehen und will mit dieser Mannschaft so erfolgreich wie möglich sein. Das Stadion mit seinen außergewöhnlichen Fans als BVB-Profi zu erleben, kann ich kaum erwarten.“

Der 30-Jährige erzielte in der vergangenen Spielzeit 16 Treffer für Werder Bremen, wurde Torschützenkönig in der Bundesliga und fuhr mit der deutschen Nationalmannschaft zur WM nach Katar. Lange Zeit war unklar, ob er Werder verlassen würde. Jetzt steht fest: Es zieht ihn zu Borussia Dortmund.

Neben Füllkrug waren zuletzt unter anderem Yussuf Poulsen (RB Leipzig), Mergim Berisha (jetzt TSG Hoffenheim) und Ermedin Demirovic (FC Augsburg) bei Borussia Dortmund im Gespräch.