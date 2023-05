Borussia Dortmund hat Durchstarter im Visier – doch die Fans sind irritiert

Während Borussia Dortmund um die Schale kämpft, steckt Sebastian Kehl längst in den Planungen für die nächste Saison. Aus dem angedachten Umbruch wird aufgrund der jüngsten Erfolge wohl eher ein „Umbruch light“. Trotzdem wird es im Kader einige Veränderungen geben.

Womöglich auch im Sturm. Dort soll Borussia Dortmund einen Durchstarter aus Frankreich im Visier haben. Doch der wäre nicht günstig – und sorgt bei einen BVB-fans für Fragezeichen.

Borussia Dortmund: Frankreich-Shootingstar auf dem Radar?

Während manche Profis schon mit 17 oder 18 Jahren durchstarten, ließ sich Lois Openda etwas mehr Zeit. Doch das hat sich gelohnt. Letzte Saison startete der Belgier bei Vitesse Arnheim richtig durch, jetzt setzt er in der Ligue 1 noch einen drauf. In seinem ersten Jahr beim RC Lens gelangen ihm in den bisher 36 Pflichtspielen satte 19 Tore, obendrauf drei Assists.

+++ Borussia Dortmund: BVB-Fans jubeln – diesen Kampf haben sie jetzt schon gewonnen +++

Das ruft zahlreiche Interessenten auf den Plan. Atletico Madrid, der FC Arsenal und Aston Villa sollen laut dem französischen Portal „Sports Zone“ bereits Kontakt aufgenommen haben. Und auch Borussia Dortmund wird ein reges Interesse am Nationalspieler nachgesagt. Wechselt der 23-Jährige etwa ins Revier?

Braucht Borussia Dortmund einen weiteren Stürmer?

Keine Frage: Mit seinem Torriecher wäre Openda für den BVB eine Verstärkung. Dennoch reagieren viele Fans der Schwarzgelben irritiert auf das Gerücht aus Frankreich. Denn mit 23 Jahren, einer bärenstarken Saison in einer Top-Liga und einem Vertrag bis 2027 dürfte er nicht gerade ein Schnäppchen sein.

Darüber hinaus ist Borussia Dortmund mit Sebastien Haller und Youssoufa Moukoko in der Sturmspitze langfristig sehr gut aufgestellt. Obendrein drängt mit Julian Rijkhoff ein Juwel in die Profi-Elf (hier mehr). Deshalb fragen sich zahlreiche Anhänger in den Sozialen Netzwerken, ob ihr BVB wirklich Bedarf an einem weiteren Mittelstürmer hat. Und ob das den großen Haufen Schotter wirklich wert wäre.

„Cooler Spieler, aber warum sollten wir zu Haller und Youssoufa noch einen teuren Stürmer holen?“

„Macht für mich keinen Sinn. Es sei denn, Terzic möchte einen zweiten Stürmer wie Haller und Moukoko wird verliehen, um sich weiterzuentwickeln.“

„Brauchen wir nicht!“

„Wo soll der denn spielen? Modeste geht, ja. Aber was ist mit Moukoko und Rijkhoff?“

Mehr News:

Ein Fakt, der dennoch für Lois Openda spricht: In der Offensive ist er flexibel einsetzbar. Auch auf beiden Flügeln kann der Belgier spielen, auch wenn er es in Lens bislang nicht tut. Solche Faktoren waren Borussia Dortmund in der Vergangenheit sehr wichtig.