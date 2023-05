Borussia Dortmund: Zukunft offen! Entscheidendes Gespräch mit Juwel steht bevor

Borussia Dortmund treibt die Kaderplanungen für die kommende Saison weiter voran. Dabei behandeln die Verantwortlichen nicht nur Themen rund um mögliche externe Neuzugänge oder Abgangskandidaten, sondern auch rund um die eigene Nachwuchsarbeit.

In der U19 von Borussia Dortmund spielen gleich mehrere Akteure, denen der Weg zu den Profis prognostiziert wird. Einer dieser Kandidaten ist Julian Rijhkoff. Mit dem Sturm-Talent möchten die BVB-Bosse demnächst über dessen Zukunft sprechen. Ein Kaderplatz bei den Profis steht jedoch noch in den Sternen.

Borussia Dortmund: Leihklub statt Profikader?

Viele BVB-Fans würden Julian Rijkhoff in der nächsten Saison gerne in der ersten Mannschaft von Schwarz-Gelb sehen. Der Youngster ist einer der Stars in der U19 der Borussia. Dem Angreifer wird eine große Karriere vorhergesagt. Doch wie diese in jüngerer Zukunft aussehen wird, ist derzeit noch offen. Die BVB-Verantwortlichen planen laut übereinstimmenden Medienberichten in den kommenden Tagen ein Treffen mit dem 18-Jährigen und dessen Berater.

Der Hauptinhalt dieses Gespräches soll die Zukunft Rijkhoffs sein. Stößt er schon in der kommenden Saison zu den Profis? Hat er dort eine reelle Chance, sich durchzusetzen? Oder führt sein Weg erst über einen Leihklub? Die Borussen-Bosse sollen Letzteres als beste Option ansehen. Der Stürmer zeige noch zu große körperliche Defizite auf, um sich schon in der kommenden Saison bei den Profis durchsetzen zu können. Dazu ist die Konkurrenz im Sturm enorm: Mit Anthony, Modeste, Sebastien Haller und Youssoufa Moukoko hat der BVB bereits drei Mittelstürmer im Kader. Bei einem Modeste-Abgang soll ein neuer Angreifer kommen.

Die Aussichten für Rijkhoff könnten also besser sein. Eine einjährige Leihe zu einem Verein, bei dem sich der junge Offensiv-Star in Ruhe entwickeln und die ersten Schritte im Herrenbereich gehen kann, scheint derzeit am realistischen. Und für den Spieler selber vielleicht am besten. Eine endgültige Entscheidung sei jedoch noch nicht gefallen. Beide Seiten wollen zunächst den persönlichen Austausch abwarten.

Ajax-Interesse kein Thema

Während eine Leihe durchaus in Raum steht, soll ein Verkauf des Niederländers ausgeschlossen sein. Der BVB hält viel von seinem Top-Talent und plane Rijkhoff für die Zukunft definitiv ein. Ein fester Wechsel zu einem anderen Verein ist demnach kein Thema. Auch der Spieler selbst sieht seine langfristige Zukunft bei Schwarz-Gelb. Sein Ex-Klub Ajax Amsterdam soll wohl mit dem Gedanken spielen, den Angreifer zurück in die niederländische Metropole lotsen zu wollen. Rijkhoff sieht das allerdings als keine Option an. Lediglich per Leihe könnte er zu seinem ehemaligen Verein wechseln. Eine dauerhafte Rückkehr ist sowohl für den BVB als auch für Rijkhoff kein Thema.

Weitere News:

Es bleibt also spannend, wie es mit dem U19-Angreifer weitergeht. Ein Leihgeschäft scheint wahrscheinlich. Nach dem anberaumten Treffen zwischen Verein und Spielerseite wird eine Entscheidung erwartet. Langfristig hat der Niederländer definitiv das Zeug, beim BVB zum Top-Stürmer zu reifen.