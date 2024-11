Borussia Dortmund: Bosse treffen offenbar pikante Transfer-Entscheidung – Fans können es nicht fassen

Eine dicke Krise, viel Kritik an Trainer Nuri Sahin und seiner Mannschaft und eine elend lange Verletztenliste – bei Borussia Dortmund geht es derzeit drunter und drüber. Die BVB-Bosse stehen unter Druck, denn vor allem die Lücken im Kader sind kaum von der Hand zu weisen.

Daher ging man davon aus, dass die Vereinsverantwortlichen von Borussia Dortmund ursprünglich im Winter ordentlich nachrüsten. Plötzlich scheinen sich die Klubbosse um Lars Ricken jedoch gegen eine Transfer-Offensive entschieden zu haben.

Borussia Dortmund: Keine Winter-Transfers für den BVB?

Bei Schwarz-Gelb wurde in den vergangenen Wochen vor allem eines sehr deutlich: Der Kader ist in der Defensive schlichtweg zu dünn aufgestellt. Mit nur drei Innenverteidigern und einem gelernten Linksverteidiger ist die Mannschaft zuletzt an ihre Grenzen gestoßen. Die Verletzungsflut hat Sahin und seinem Team einiges abverlangt.

Doch zu aller Überraschung könnte es im kommenden Winter relativ ruhig werden. Laut „Sportbild“ wolle die Klubführung keine Spieler verpflichten. Zum einen sei das Vertrauen in den aktuellen Kader nach wie vor groß und zum anderen wolle man auch die jungen Spieler weiter fördern.

Man traut einigen Talenten durchaus zu, den Durchbruch in naher Zukunft zu schaffen. Daher wolle man diesen Spielern keine weitere Konkurrenz vor die Nase setzen. Zudem sei auch das Budget, das der BVB im Sommer zur Verfügung gehabt hatte, nahezu ausgeschöpft.

Fans können es kaum fassen

Sollte der BVB tatsächlich auf jegliche Winter-Transfers verzichten, wäre es angesichts der aktuellen Situation durchaus überraschend. Die Borussen-Anhänger würden diesen Schritt wohl kaum akzeptieren. „Dann kann man den Laden auch direkt schließen, das wäre grob fahrlässig“, schreibt ein Fan auf „X“.

„Man hat doch gesehen, dass wir an allen Ecken und Enden neue Spieler brauchen. Wie kann man denn auf diesen Entschluss komme?“, fragt sich ein anderer BVB-Fan. Der Großteil der Fans hat eine klare Meinung: Neuverpflichtungen müssen im Winter her.