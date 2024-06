Borussia Dortmund: Bayern ausgestochen! BVB schnappt sich wohl Mega-Juwel

Einen Neuzugang konnte Borussia Dortmund zwar noch nicht präsentieren, doch im Hintergrund wird auf Hochtouren am Kader für die kommende Saison gearbeitet. Dabei schaut man sich nicht nur nach Soforthilfen um. Auch Youngster sollen wieder vermehrt den Weg an die Strobelallee finden.

Dabei ist den BVB-Bossen nun offenbar ein echter Transfer-Coup gelungen. Laut „Sky“ soll ein Top-Talent, das in Europa heiß begehrt war, in Kürze zu Borussia Dortmund wechseln. Es wäre ein echtes Ausrufezeichen an die Konkurrenz.

Borussia Dortmund vor Verpflichtung von italienischem Top-Talent

Schwarz-Gelb steht kurz davor, das Supertalent Samuele Inacio zu verpflichten. Der 16-jährige Stürmer steht derzeit bei Atalanta Bergamo U17 unter Vertrag. Laut „Sky“ wird er aber im Sommer zum BVB in die U19 wechseln.

Als hängende Spitze kam das junge Talent in der abgelaufenen Spielzeit auf sechs Treffer in 14 Partien. Inacio lief zudem bereits für die italienische U15- und U16-Nationalmannschaft auf. Er zählt zu den größten Talenten seines Landes. Viele Experten sagen dem Offensiv-Juwel eine große Zukunft voraus.

Daher ist es nicht verwunderlich, dass sämtliche Top-Klubs aus Europa den 16-Jährigen verpflichten wollten. Unter anderem der FC Bayern soll intensiv um Inacio geworben haben, doch der Italiener hat sich nun für den BVB entschieden.

Inacio schon bald Teil des Profi-Kaders?

Somit wird er ab der kommenden Saison dem Kader von Mike Tullbergs U19 angehören. Mit Blick auf die Zukunft dürfte seine Perspektive jedoch klar bei den BVB-Profis liegen. Schon in der anstehenden Spielzeit soll er regelmäßig bei Nuri Şahin mittrainieren.

Mit der Verpflichtung des Supertalents hat der BVB ein echtes Ausrufezeichen setzten können. Die Borussen-Anhänger dürfen sich über ein weiteres Juwel in den eigenen Reihen freuen – eine spannende Personalie für die Zukunft.