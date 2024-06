Borussia Dortmund: Meister ausgestochen! Dieser Deal ist für den BVB doppelt wertvoll

Alles deutet auf einen Wechsel hin. Rudi Völler verplapperte sich (hier mehr erfahren), Nico Schlotterbeck reagierte mit einem Grinsen und Transfer-Insider berichten es seit Tagen. Der Wechsel von Waldemar Anton zu Borussia Dortmund soll längst perfekt sein.

Nach der Europameisterschaft werde er nicht nach Stuttgart zurückkehren, sondern sich Borussia Dortmund anschließen, heißt es. Mit dem Transfer schlösse der BVB nicht nur eine eigene Baustelle. Der Anton-Transfer wäre gleich ein doppelter Gewinn.

Borussia Dortmund schlägt zu

So wie sich der VfB Stuttgart gerade fühlt, ging es einst auch dem BVB. Nach einer famosen Vize-Meistersaison droht der VfB zu zerfallen. Zahlreiche Top-Spieler werden bei anderen Klubs gehandelt. In Dortmund erinnert man sich schnell an Mario Götze, Mats Hummels oder Robert Lewandowski, die einst den Weg nach München suchten.

Dieses Mal stehen die Schwarz-Gelben jedoch auf der anderen Seite der Geschichte. Der BVB ist es, der sich bei der Konkurrenz bedient. Sebastian Kehl und Co. sollen bereit sein, die Ausstiegsklausel von 22,5 Millionen Euro zu ziehen. Und Anton seinerseits will unbedingt ins Ruhrgebiet, heißt es. Offiziell ist der Wechsel noch nicht, aber alle Anzeichen deuten darauf hin.

Leverkusen schaut in die Röhre

Die Dortmunder schließen damit die Lücke, die Mats Hummels hinterlässt, mit einem Nationalspieler. Gleichzeitig schwächt man mit Stuttgart einen Konkurrenten, der dem BVB in der kommenden Saison wieder in die Suppe spucken könnte, signifikant. Der Verlust des Kapitäns dürfte in Stuttgart einiges an Staub aufwirbeln.

Allerdings gibt es noch einen pikanten Punkt, weshalb der sich anbahnende Transfer ein doppelter Gewinn ist: Meister Bayer Leverkusen schaut in die Röhre. Dem Vernehmen nach wollte Erfolgstrainer Xabi Alonso den Verteidiger ebenfalls holen, führte mehrere Gespräche mit Anton.

Die Bemühungen entpuppten sich letztlich als vergebens. Sollte Jonathan Tah Leverkusen nach der EM tatsächlich zum FC Bayern verlassen, hätte Bayer plötzlich eine große Baustelle, an der eben auch Dortmund beteiligt wäre.

Borussia Dortmund geht ins Risiko

Allerdings bleibt abzuwarten, ob der Transfer wirklich zur Erfolgsgeschichte wird. Zuletzt schnappte sich der BVB immer wieder Nationalspieler für viel Geld. Einige von ihnen konnten die Erwartungen allerdings nie zurückzahlen.