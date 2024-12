Borussia Dortmund: Fans stockt der Atem – BVB-Duo vor dem Abflug?

Ab Januar geht es in einmal mehr in die heiße Transferphase. Stand jetzt dürfte bei Borussia Dortmund in diesem Winter nicht allzu viel passieren. Vor allem auf der Abgangsseite dürfte es recht ruhig werden. Bis auf einen möglichen Transfer von Donyell Malen möchten die BVB-Bosse eigentlich keinen Spieler gehen lassen.

Im kommenden Sommer 2025 sieht das anders aus. Denn einige Akteure von Borussia Dortmund werden bereits jetzt von europäischen Top-Klubs gelockt. Ein Premiere-League-Klub könnte sich gleich doppelt bei Schwarz-Gelb bedienen.

Borussia Dortmund: Chelsea schielt auf zwei Borussen

Sie gehören beide zu ganz, ganz wichtigen Spielern bei Schwarz-Gelb, die Fans würden beide wohl noch lange in den eigenen Farben sehen und doch könnten beide Spieler schon bald weg sein: Der FC Chelsea zeigt sowohl an Stammkeeper Gregor Kobel als auch an Flügelflitzer Karim Adeyemi Interesse.

Kobel selbst soll nach „Sky“-Infos zwar keinen Abgang forcieren, will aber sehen, dass der Verein eine positive Entwicklung nimmt, um in den kommenden Jahren Titel gewinnen zu können. Zwischen dem Torhüter und dem FC Chelsea soll es immer mal wieder losen Austausch geben, konkret wurde diese Gespräche bisher aber nicht.

Bei Adeyemi heizt derzeit vor allem eine Sache die möglichen Wechselgerüchte an: Der Offensivakteur hat zuletzt seinen Berater gewechselt. Oft ist das ein erstes, leises Zeichen für einen Wechsel. Ob dies auch bei Adeyemi der Fall ist, ist noch unbekannt.

Weitere Klubs an Adeyemi dran

Laut „Sky“ lässt sich der Flügelstürmer mittlerweile von Ali Barat von „Epic Sports“ beraten. Barat vertritt unter anderem auch Chelsea-Stürmer Nicholas Jackson. Der Draht zur Stamford Bridge ist dementsprechend kurz und auch die Beziehung zu Beghdad Eghbali, Miteigentümer der Blues, soll sehr gut sein.

Weitere News:

Doch im Winter steht ein Wechsel ohnehin außer Frage. Neben Chelsea sollen noch weitere Premiere-League-Klubs an dem 22-Jährigen interessiert sein. Derzeit steht vor allem seine vollständige Genesung im Vordergrund. Er feierte erst gegen Hoffenheim (1:1) sein Comeback nach über zweimonatiger Pause. Sein Saisonstart war mit fünf Torbeteiligungen aus fünf Bundesliga-Partien jedenfalls sehr vielversprechend.