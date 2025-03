Borussia Dortmund in Alarmbereitschaft! FC Bayern nimmt BVB-Star ins Visier

Nach der 0:2-Pleite bei RB Leipzig ist der Champions-League-Zug für Borussia Dortmund so gut wie abgefahren. Bei noch acht zu spielenden Partien beträgt der Rückstand auf Platz vier schon zehn Punkte. Das Verpassen der Königsklasse wäre wohl auch eng mit einem XXL-Ausverkauf im Sommer verbunden.

Viele Stammspieler sollen und werden Borussia Dortmund im anstehenden Transferfenster wohl verlassen. Einer, der auf jeden Fall bleiben soll, ist Angreifer Maximilian Beier. Doch ausgerechnet er gerät nun in den Fokus des deutschen Rekordmeisters.

Borussia Dortmund: Bayern werfen ein Auge auf Beier

Beier ist einer der wenigen BVB-Stars, die den Anhängern in den vergangenen Wochen Hoffnung gemacht haben. Auch in Leipzig war der Youngster einmal mehr einer der besten. Unter der Woche hat er die Westfalen durch sein Siegtor ins Viertelfinale der Champions League geschossen. Inmitten dieses Leistungsaufschwungs macht nun ein pikantes Gerücht die Runde.

Wie das spanische Portal „Fichajes“ berichtet, soll der FC Bayern München Beier als möglichen Transferziel im Sommer auserkoren haben. Die Münchener suchen bekanntlich einen Ersatzangreifer für Harry Kane, der den Superstar entlasten soll. Einer der möglichen Kandidaten sei nun Beier.

Schon im Sommer 2024 stand Beier weit oben auf der Liste des FCB. Damals entschied sich der deutsche Angreifer für Schwarz-Gelb. Landet er mit einem Jahr Verspätung nun doch beim deutschen Rekordmeister?

Dicke Ablöse für Beier nötig

Der BVB möchte seinen Youngster eigentlich nicht ziehen lassen. Auch wenn große Startschwierigkeiten bei Schwarz-Gelb hatte, kommt er immer mehr in Fahrt. Sollte der FC Bayern Beier also tatsächlich aus Dortmund loseisen wollen, müssten sie tief in die Tasche greifen.

Weitere News:

Die Schwarz-Gelben selbst haben vor wenigen Monaten 28,5 Millionen Euro an die TSG Hoffenheim überwiesen. Für die Bayern würde da noch einige Millionen obendrauf kommen. Ein Wechsel in den Süden scheint derzeit jedoch nicht realistisch.