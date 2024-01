Borussia Dortmund: Große Sorgen zum Jahresauftakt! DAS wird Terzic gar nicht gefallen

Neues Jahr, neues Glück? Bei Borussia Dortmund ist das erst einmal nicht der Fall. Der BVB startet mit großen Verletzungssorgen in das neue Jahr, muss in den ersten Wochen wohl auf drei Leistungsträger verzichten.

Karim Adeyemi, Felix Nmecha und Julian Ryerson fehlen beim Trainingsauftakt und werden wohl auch noch länger nicht dabei sein. Das Trainingslager in Marbella fällt für das Trio flach. Sie werden nicht rechtzeitig fit.

Borussia Dortmund: Trio fehlt kompletten Januar

Am Dienstag (2. Januar) bat Trainer Edin Terzic zum Trainingsauftakt. Schon am Mittwoch (3. Januar) wird Borussia Dortmund dann ins Trainingslager reisen. Es geht auch in diesem Jahr wieder nach Marbella (Spanien). Dort bereitet sich der BVB eine Woche lang auf die Rückrunde vor.

+++ Borussia Dortmund jagt „Ösi-Bellingham“ – wird ER der neue Superstar? +++

Im Trainingslager stehen zwei Testspiele an. Am 6. Januar trifft der BVB um 15 Uhr in einem Testspiel über viermal 30 Minuten auf AZ Alkmaar, am 9. Januar geht es um 11 Uhr gegen Standard Lüttich. Ein Trio wird dabei nicht mitwirken können.

Karim Adeyemi, Felix Nmecha und Julian Ryerson fallen verletzungsbedingt noch aus. Nach Informationen der „Ruhr Nachrichten“ werden alle drei wohl noch mindestens vier Wochen fehlen. Karim Adeyemi hat sich gegen Paris Saint-Germain einen Teilriss des Syndesmosebandes zugezogen. Julian Ryerson fehlt mit einer Innenbandverletzung im Knie.

Das könnte dich auch interessieren:

Bensebaini und Haller fehlen auch

Ein großes Fragezeichen steht außerdem hinter Sommer-Neuzugang Felix Nmecha. Der 23-Jährige fehlt mit einer Hüftverletzung schon seit Mitte November und wird auch wohl im Januar noch ausfallen.

Damit aber nicht genug: Neben dem Trio werden auch Ramy Bensebaini und Sebastien Haller fehlen. Sie sind mit Algerien und der Elfenbeinküste beim Afrika Cup (13. Januar – 11. Februar) aktiv.