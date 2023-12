BVB-Krise spitzt sich zu – war’s das für Terzic?

Bei Borussia Dortmund brennt wenige Tage vor Weihnachten der Baum. Gegen Mainz 05 blieb der BVB im sechsten Spiel in Folge sieglos. Für Trainer Edin Terzic wird die Luft immer dünner, öffentlich angezählt wurde der BVB-Trainer bislang aber noch nicht.

Edin Terzic will nach dem Remis gegen Mainz 05 (1:1) weitermachen und auch der ein oder andere Spieler stellt sich hinter seinen Coach. Die Führung von Borussia Dortmund äußerte sich unmittelbar nach Abpfiff aber nicht. Eine Analyse der Hinrunde steht in den nächsten Tagen an.

BVB in der Krise: Wackelt Terzic?

Gegen Mainz legte der BVB los wie die Feuerwehr, ging durch ein Freistoßtor von Julian Brandt aber nur mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Pause der Schock: Mit der ersten richtigen Gelegenheit glich Mainz in Person von Sepp van den Berg aus.

Nach der Pause wirkte Borussia Dortmund wie ausgewechselt. Nichts lief mehr zusammen. Die Mainzer waren plötzlich näher am Führungstor. Am Ende reichte es für den BVB wieder einmal nur für ein Remis.

Die Frage, die sich nun alle Fans stellen: Was wird aus Trainer Edin Terzic? Bislang hatte der Coach den vollen Rückhalt der BVB-Führung. Ein Endspiel soll die Partie gegen Mainz laut Medienberichten ohnehin nicht gewesen sein.

Brandt: „Ich habe überhaupt kein Problem mit dem Trainer“

Emre Can und Julian Brandt jedenfalls stellten sich nach dem Spiel hinter den Trainer. „Es liegt nicht immer alles am Trainer. Es hat ja nichts mit dem Trainer zu tun, wenn der Ball an die Latte geht“, betonte Can bei einer entsprechenden Nachfrage beim Pay-TV-Sender Sky.

Und auch Brandt erklärte: „Ich habe überhaupt kein Problem mit dem Trainer“, und appellierte stattdessen an seine Mannschaftskollegen: „Ich glaube, dass wir als Mannschaft eine riesige Verantwortung haben. Da muss sich in den nächsten zwei Wochen jeder mal Gedanken machen, persönliche Ziele setzen und überlegen, was man für sich in der Rückrunde zeigen möchte und was auch unsere Ziele mit dem Verein sind.“

Terzic vielsagend: „Wie lange ich hier bin, entscheidet die Führung und das Ergebnis“

Terzic selbst unterstrich, dass er beim BVB weitermachen will. „Ich habe einen Vertrag unterschrieben bis 2025 und damit habe ich dokumentiert, wie gerne und wie lange ich bei dem Verein bleiben möchte.“ Er weiß aber auch, dass es langsam eng wird: „Wie lange ich hier bin, entscheidet die Führung und das Ergebnis. Die Ergebnisse in den letzten Wochen waren einfach nicht gut, das wissen wir. Aber wir wissen auch, was in uns steckt und das ist es, was es in Angriff zu nehmen gilt, um dann auch wieder aus der Ergebniskrise rauszukommen.“

Die BVB-Führung äußerte sich kurz nach Spielende nicht mehr. Allerdings soll schon in den nächsten Tagen eine ausführliche Analyse der Hinrunde stattfinden. Ergebnis offen.