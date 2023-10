Borussia Dortmund: Problem bleibt bestehen – Rückkehr ist kein Thema

Bei Borussia Dortmund läuft zurzeit fast alles rund, doch schon früh in der Saison kristallisiert sich heraus, wo der BVB noch nachlegen muss: Auf der Außenverteidigerposition herrscht definitiv Handlungsbedarf. Die Personaldecke ist zu dünn.

Die offensichtlichste Lösung für das Problem wäre eine Rückkehr von Tom Rothe, der aktuell bei Holstein Kiel groß aufspielt. Für den BVB, den Spieler selbst und auch die Kieler ist das aber wohl keine ernsthafte Option.

Borussia Dortmund bekommt dickes Problem

Ramy Bensebaini ist auf der Linksverteidigerposition so gut wie gesetzt. Ein echtes Back-up gibt es auf seiner Position aber auch nicht. Julian Ryerson kann zwar auch links spielen, wird aber auf der rechten Seite gebraucht. Dort gibt es mit Marius Wolf ebenfalls nur einen ernstzunehmenden Ersatz.

Mateu Morey wartet nun schon seit über zwei Jahren auf sein Comeback, kassiert immer wieder Rückschläge und wird den BVB im kommenden Sommer wohl verlassen. Und auch Thomas Meunier war zuletzt immer wieder verletzt. Eigentlich hätte Dortmund ihn gerne schon im Sommer verkauft, ein Abnehmer hat sich allerdings nicht gefunden.

Noch größer wird das Problem bei Borussia Dortmund Anfang 2024. Dann wird Ramy Bensebaini nämlich mit Algerien am Afrika Cup teilnehmen. Spätestens im Winter ist der BVB also schon fast gezwungen, noch einmal nachzulegen.

Rothe bleibt bis zum Sommer in Kiel

Eine Option ist allerdings wohl schon vom Tisch. Nach Einschätzung von Sport1-Reporter Oliver Müller wird Tom Rothe auf keinen Fall vorzeitig zum BVB zurückkehren. Der 18-Jährige ist bis Sommer 2024 an Holstein Kiel ausgeliehen.

Bei dem Zweitligisten legt Rothe aktuell eine famose Entwicklung hin. Er hat noch keine Spielminute verpasst und steuerte bereits zwei Treffer und vier Vorlagen zur bislang sehr erfolgreichen Saison der Kieler Störche bei.

In einem Interview mit den „Ruhr Nachrichten“ sagte er erst kürzlich: „Ich will zum BVB zurück und dort angreifen“. Rothe betonte aber auch, dass aktuell sein voller Fokus auf Kiel läge und er dort so viel Spielzeit wie möglich sammeln wolle. Da Rothe in Kiel Spielzeit bekommt und sichtlich aufblüht, wäre es nicht sinnvoll, die Leihe vorzeitig abzubrechen.