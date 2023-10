Borussia Dortmund: Nackenschlag für Bayern! BVB schaut ganz genau hin

Borussia Dortmund ist nach acht Spieltagen mittendrin im Kampf um die Meisterschaft. Vier Teams liefern sich derzeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen: Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart, Bayern München und eben der BVB. Am 4. November steht das Giganten-Duell Borussia Dortmund – Bayern München an.

Und schon eine Woche vorher steht fest, dass die Bayern stark geschwächt in die Partie gehen werden. Am neunten Spieltag schaut das Team von Edin Terzic erstmal größtenteils zu, was die Konkurrenz macht. Dabei werden sie große Augen bekommen haben, denn ein wichtiger Bayern-Spieler fällt definitiv aus.

Borussia Dortmund: Kimmich zieht die Notbremse – ROT!

Beim Aufeinandertreffen zwischen Bayern München und dem SV Darmstadt kommt es zu einem riesigen Aufruhr direkt in der Anfangsphase. Joshua Kimmich verliert vor dem eigenen Strafraum den Ball an Marvin Mehlem. Bei dem Versuch, seinen Patzer wieder gutzumachen, reißt er seinen Gegenspieler 16 Meter vor dem Tor von Manuel Neuer zu Boden. Der Sechser war der letzte Mann, somit zieht der Schiedsrichter die Rote Karte und Kimmich muss nach vier Minuten vom Platz.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Für das Spiel gegen Darmstadt hatte die Rote Karte von Kimmich keine weiteren Konsequenzen – auch weil sich die „Lilien“ im weiteren Verlauf selbst noch zwei Rote Karten einhandelten. Die Bayern nutzten die dadurch entstandenen Räume und fuhren ihren höchsten Sieg (8:0) der laufenden Saison ein. Aufgrund der Roten Karte wird der Rekordmeister jedoch auf seinen Spielmacher im Topspiel gegen Borussia Dortmund verzichten.

Noch mehr Meldungen zu Borussia Dortmund:

Die Bayern könnten Glück im Unglück haben, denn Leon Goretzka könnte gerade noch rechtzeitig fit werden. Der Mittelfeldspieler kuriert gerade einen Mittelhandbruch aus und könnte Kimmich auf der Position ersetzen. Nach der Vorlage der Münchener steht der BVB mächtig unter Druck. Gewinnt die Mannschaft von Edin Terzic gegen Eintracht Frankfurt, dann gehen sie punktgleich in die Partie gegen die Bayern.