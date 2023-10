Borussia Dortmund: Er macht es schon wieder – Juwel lässt alle von seiner Rückkehr träumen

Bei dieser Form kann man wohl nur mit der Zunge schnalzen. Weil Borussia Dortmund ihm vor der Saison keine ausreichenden Einsatzzeiten versprechen konnte, verlieh man Tom Rothe an Holstein Kiel.

Dort blüht der Außenverteidiger auf. Immer mehr Fans von Borussia Dortmund schauen sich an, was er im Norden Deutschlands so treibt. Und auch an diesem Wochenende durften sie sich wieder über die Leistungen des Youngsters freuen.

Borussia Dortmund: Vorfreude auf nächsten Sommer

Wie viel der BVB von Rothe hält, ist klar. Im Sommer, noch bevor es zur Ausleihe kam, verlängerten beide Seiten zunächst den Vertrag des Juwels. Bis 2026 steht er in Dortmund jetzt im Wort. In Kiel soll er die Spielpraxis bekommen, die ihn auf das nächste Level bringt.

Das wäre angesichts der Konkurrenz im Ruhrgebiet mit Marius Wolf, Ramy Bensebaini und Julian Ryerson wohl nicht möglich gewesen. Nach drei Monaten in Kiel lässt sich aber schon sagen: Der Plan geht voll auf. Schon jetzt freuen sich bei Borussia Dortmund alle auf Rothes Rückkehr im kommenden Sommer (hier mehr dazu).

Rothe sammelt nächsten Assist

Besonders die Torgefahr des Außenverteidigers sorgt für Aufsehen. Auch am Sonntag (22. Oktober) sammelte Rothe einen Assist. Er legte seinem Kollegen Nicolai Remberg mit einem maßgenauen Pass das 2:1 auf. Am Ende gewann Kiel 3:1 und kletterte auf Platz 3.

Tom Rothe begeistert in Kiel. Foto: IMAGO/Claus Bergmann

Für Rothe war es bereits die vierte Vorlage der Saison, auch zwei direkte Treffer konnte er schon bejubeln. Das rundet seine starke Frühform der Saison ab. Bisher verpasste er bei den Störchen keine einzige Minute.

Borussia Dortmund: Rothe brennt für den BVB

Kein Wunder, dass die BVB-Fans schon frohlocken. „Er muss nächste Saison bei uns starten“, heißt es in einem „X“-Kommentar. „Unser bestes Talent“, meint ein anderer Anhänger. Und: „Er ist einfach zu gut.“

Und auch Rothe selbst freut sich schon tierisch auf seine Rückkehr zu Borussia Dortmund. „Ich will zum BVB zurück und dort angreifen“, sagte er erst kürzlich in einem Interview.