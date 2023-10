Borussia Dortmund: Rätselraten! Bundestrainer Nagelsmann sorgt bei BVB-Star für Verwirrung

Die Länderspielpause ist vorbei und bei Borussia Dortmund begann der Vereinsfußball wieder mit einem Sieg. Gegen Werder Bremen gewann der BVB knapp mit 1:0 und feierte damit den fünften Bundesliga-Erfolg in Folge.

Einen routinierten Auftritt legte auch Emre Can hin, der von Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht zu den Länderspielen berufen wurde. Der Kapitän von Borussia Dortmund erklärte, dass er noch auf eine Antwort des DFB-Coaches warte.

Borussia Dortmund: Rätselraten bei Can

Erstmals in diesem Jahr blieb Emre Can während der Länderspielpause bei Borussia Dortmund und war nicht mit den anderen deutschen BVB-Profis bei der Nationalmannschaft. Für diese ging es in die USA, wo zwei Testspiele stattfanden. Gegen die USA siegte die Nagelsmann-Elf mit 3:1, gegen Mexiko gab es ein 2:2-Unentschieden.

Can dagegen konnte sich bei Edin Terzic auf das Heimspiel gegen Werder Bremen vorbereiten. Mit einem feinen Assist hatte er großen Anteil am knappen 1:0-Erfolg am Freitagabend. „Ich sehe es ein bisschen anders als die Medien. Ich finde, ich habe auch gegen Union ein gutes Spiel gemacht und gegen Mailand war es auch okay. Ich bin nicht im Formtief, ich fühle mich gut, bin fit und freue mich auf die nächsten Wochen“, sagte der BVB-Kapitän angesprochen auf die Kritik der vergangenen Wochen.

War das vielleicht auch ein Grund, wieso er nicht zur Nationalmannschaft berufen wurde? Die Einladung muss jedoch nichts für die Zukunft bedeuten, sagte Nagelsmann. Der DFB-Coach erklärte, dass er die Trainingsinhalte für Can und auch Nico Schlotterbeck, der ebenfalls nicht eingeladen wurde, zur Verfügung gestellt hat. „Das heißt, die können sich im Selbststudium vorbereiten“, erklärte Nagelsmann.

Nagelsmann sorgt bei Can für Verwirrung

Nach dem Bremen-Sieg wollte ein Journalist bei Can wissen, wie das denn genau funktioniere. Aber der Kapitän von Borussia Dortmund konnte die Frage nicht beantworten. „Ich habe noch nichts gekommen“, sagte Can. Ob Nagelsmann diese Trainingsinhalte tatsächlich noch nicht abgeschickt hat, ist noch unklar. Can verschwand nach seiner Antwort direkt in die Kabine.

Sollte der BVB-Star in den kommenden Spielen weiter so gut performen, darf er sich Hoffnungen auf die letzte Länderspielpause des Jahres machen. Dann wird das DFB-Team zwei Testspiele gegen die Türkei und Österreich absolvieren. Ob mit Can, wird sich dann zeigen.