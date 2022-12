Borussia Dortmund: Deutsches Top-Talent im Visier – Konkurrenz geht schon in die Vollen

In der 2. Bundesliga zieht ein deutsches Top-Talent aktuell die Aufmerksamkeit auf sich – auch Borussia Dortmund soll es ganz genau beobachten. Die Rede ist von Tim Breithaupt vom Karlsruher SC.

Gleich mehrere Bundesliga-Klubs sollen Interesse an dem 20-jährigen U-Nationalspieler bekunden. Borussia Dortmund hat Tim Breithaupt laut einem Bericht ebenfalls auf dem Zettel.

Borussia Dortmund: Top-Talent Breithaupt im Fokus

Trotz seines jungen Alters ist Breithaupt aus dem Mittelfeldzentrum des Karlsruher SC nicht mehr wegzudenken. In dieser Saison stand er in jedem Spiel in der Startelf, verpasste nur wenige Minuten und erzielte dabei einen Treffer und eine Vorlage. Mit seinen 20 Jahren spielt er bereits seine zweite komplette 2.Liga-Saison.

Breithaupt ist 1,92 Meter groß und spielt beim KSC im defensiven Mittelfeld. Mit einer Leistung von 11,95 Kilometer pro Partie im Durchschnitt weist er eine große Laufstärke auf. Breithaupt ist Stammgast bei der U20-Nationalmannschaft und könnte schon bald den nächsten Schritt gehen.

Dieser Klub ist in der Pole-Position

Nach Informationen der „Bild“ beobachten die Scouts einiger Bundesligisten den 20-Jährigen regelmäßig. Demnach stehe Breithaupt bei Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen, VfL Wolfsburg, Eintracht Frankfurt – und natürlich Borussia Dortmund auf dem Einkaufszettel.

Ein Favorit soll sich sogar schon herauskristallisieren – und zwar die Borussia. Aber nicht die aus Dortmund, sondern die vom Niederrhein. Dem Bericht zufolge soll Breithaupt sogar schon in Mönchengladbach zu Gast gewesen sein, um sich das Gelände rund um den Borussia-Park anzuschauen.

Das könnte dich auch interessieren:

Breithaupts Vertrag beim Karlsruher SC läuft noch bis 2024. Nach Informationen der „Bild“ ist der 20-Jährige für eine Ablösesumme von rund vier Millionen Euro zu haben.