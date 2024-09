Borussia Dortmund: Duell mit den Bayern – es geht um ein Bundesliga-Juwel

Gegen Borussia Mönchengladbach erzielte er den Treffer zum 1:0, gegen Hoffenheim war er am 2. Spieltag ebenfalls erfolgreich – Hugo Larsson von Eintracht Frankfurt hat einen bärenstarken Saisonstart hingelegt und ist mit dafür verantwortlich, dass die Eintracht seit der Auftaktniederlage gegen Borussia Dortmund ungeschlagen ist.

Wie es aber auch immer so ist, wecken starke Leistungen auch Begehrlichkeiten bei anderen Klubs. Jetzt soll Borussia Dortmund ein Auge auf den 20-Jährigen geworfen haben. Allerdings mischt auch der FC Bayern München mit.

Borussia Dortmund heiß auf Frankfurts Hugo Larsson

Für neun Millionen Euro kam er 2023 von Malmö FF zu Eintracht Frankfurt. Schon in seiner ersten Spielzeit bei den Frankfurtern war er im Mittelfeld absolut gesetzt – und so geht es auch in dieser Saison weiter. Larsson ist bei den Frankfurtern unangefochtener Stammspieler.

Gemeinsam mit Ellyes Shkiri bildet er das Mittelfeldzentrum und hält den kreativen Angreifern den Rücken frei. In den ersten Spielen stellte er aber auch bereits seine Offensivqualitäten unter Beweis, erzielte schon zwei Tore.

BVB und Bayern buhlen um Larsson

Mit seinen Auftritten in der Bundesliga soll er nun auch das Interesse von zwei deutschen Top-Klubs geweckt haben. Laut dem türkischen Transferjournalisten Ekrem Konur sind sowohl Borussia Dortmund als auch der FC Bayern München an einer Verpflichtung interessiert.

Allerdings dürfte eine Verpflichtung für beide Mannschaften ein schwieriges Unterfangen werden. Larsson ist gerade einmal 20 Jahre alt und besitzt noch einen Vertrag bis 2028. Sein Marktwert wird jetzt schon auf 28 Millionen Euro (Quelle: Transfermarkt.de) geschätzt. BVB und Bayern müssten sehr tief in die Tasche greifen.