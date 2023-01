Borussia Dortmund: Umstrittener BVB-Star umworben – jetzt trifft er eine Entscheidung

Mit der Vertragsverlängerung von Youssoufa Moukoko ist Borussia Dortmund ein wichtiger Schritt in der Kaderplanung gelungen. Doch das ist noch lange nicht alles.

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl hat viel zu tun. Der Kader muss verkleinert werden. Währenddessen hat ein Akteur von Borussia Dortmund, der heiß umworben ist, eine wichtige Entscheidung getroffen.

Borussia Dortmund: Star heiß umworben

Er gilt als einer der Abschiedskanditen und hätte Borussia Dortmund schon in diesem Winter verlassen können. Doch Thorgan Hazard forciert einen Wechsel wohl erst im kommenden Sommer an.

Bei den Schwarzgelben hat er keine Zukunft mehr. Dabei stand er in 14 der 15 Bundesliga-Spiele sogar auf dem Platz, unter Cheftrainer Edin Terzic spielt er so gut wie jedoch keine Rolle mehr. Deshalb stand der Belgier auch nur in zwei Partien in der Startelf, und dass, obwohl der BVB viele Verletzungssorgen hatte.

Von einem Abgang in diesem Winter wäre Dortmund nicht abgeneigt. Hätte es ein gutes Angebot für den Flügelspieler gegeben, hätte Sportdirektor Sebastian Kehl ihm vermutlich keine Steine in den Weg gelegt. Zuletzt soll es Gerüchte über ein Interesse von Club Brügge gegeben haben.

Hazard trifft Entscheidung

Allerdings hat sich Hazard dagegen entschieden. In diesem Winter will er nicht wechseln, berichtet der belgische Sportreporter Sacha Tavolieri. Dabei drohe dem Offensivspieler in der zweiten Saisonhälfte sogar die Tribüne, wenn die Leistungen nicht stimmen sollten.

Der 29-Jährige möchte nichtsdestotrotz die Saison bei Borussia Dortmund beenden und sich erst im Sommer Gedanken um seine Zukunft machen. Am liebsten würde er offenbar in die Serie A oder in La Liga wechseln.

Mehr News für dich:

In Dortmund hat Hazard noch einen Vertrag bis 2024, weshalb der Bundesligist sich auf eine Ablösesumme freuen darf. Wie viel dabei rausspringen wird, wird sich zeigen. Sein Marktwert beträgt laut Transfermarkt rund neun Millionen Euro.