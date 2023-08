Borussia Dortmund droht großes Problem: IHN wird der BVB einfach nicht los

Vor dem Saisonstart in der Fußball-Bundesliga könnte sich der Kader von Borussia Dortmund noch verändern. Neben Neuzugängen sollen auch einige Spieler den Verein verlassen.

So sind vor allem Thomas Meunier und Thorgan Hazard auf der Liste mit den Akteuren, die verkauft werden sollen. Allerdings ist das nicht so einfach. In dem Fall von Hazard ist es aber besonders knifflig. Wird ihn Borussia Dortmund vermutlich gar nicht mehr los?

Borussia Dortmund: Schwierige Verhandlungen

Für rund 25 Millionen hat Borussia Dortmund 2019 Thorgan Hazard verpflichtet. Vom Belgier erhofften sich die Verantwortlichen viel. Doch der Mittelfeldspieler konnte seine Klasse nicht immer abrufen und ist mittlerweile eine große Enttäuschung im Kader von Cheftrainer Edin Terzic.

In den Planungen spielt er überhaupt keine Rolle mehr, soll den Verein am besten in diesem Sommer noch verlassen. Allerdings gestaltet sich das mehr als nur schwierig. Der 30-Jährige wurde zwar mit mehreren Klubs in Verbindung gebracht, allerdings sollen dem Schwarzgelben bislang keine Angebote vorliegen, berichten die „Ruhr Nachrichten“. Der Grund ist simpel.

Hazard soll sehr hohe Anforderungen haben, weshalb das die Interessenten abschrecke. Bei einem Jahreseinkommen von rund fünf Millionen Euro gehört er zu den Mittelverdienern beim BVB.

Wird der BVB Hazard nicht mehr los?

Solch ein Gehalt können aber nicht alle Klubs, die ein Interesse am Flop von Borussia Dortmund haben, zahlen. Hazard selbst konnte in der vergangenen Saison und auch in der aktuellen Sommervorbereitung keine Argumente dafür liefern, wieso er solch eine Summe bezahlt bekommen sollte.

Die Sorge beim BVB ist jetzt groß, dass der Belgier nicht verkauft werden könne. Dabei haben sowohl Hazard als auch Landsmann Thomas Meunier große Ambitionen, für einen Klub aufzulaufen. Schließlich steht im kommenden Jahr die Europameisterschaft an und die beiden Nationalspieler würden da gerne dran teilnehmen.

Bei Meunier könnte sich ein Abgang aber noch schwieriger gestalten. Der Rechtsverteidiger hat sich in den USA nämlich eine schwere Muskelverletzung zugezogen und fällt somit wochenlang aus.