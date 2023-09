Borussia Dortmund: Paukenschlag! BVB geht bei Missverständnis angeblich radikalen Schritt

Diese Beziehung stand einfach unter keinem guten Stern. Als Borussia Dortmund 2020 Thomas Meunier ablösefrei aus Paris holte, wähnte man darin ein Super-Schnäppchen. Erfahren, erfolgreich, begabt – der Belgier sollte hinten rechts dicht machen.

Es kam jedoch alles anders. Meunier fasste im Ruhrgebiet nie wirklich Fuß. Zudem hatte er auch immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Seit einiger Zeit will ihn Borussia Dortmund schon loswerden. Dazu könnte man nun einen radikalen Schritt gehen.

Borussia Dortmund: Gespräche laufen

Der BVB hat genug. Längst ist es kein Geheimnis mehr, dass sich die Verantwortlichen von Thomas Meunier trennen wollen. Nicht nur, dass er sportlich nie das erfüllen konnte, was man sich versprochen hatte. Auch sein hohes Gehalt würde die Borussia gerne einsparen.

Immer wieder war von einem Wechsel in die belgische Heimat die Rede. Zu einem Verkauf kam es aber nicht. Deshalb denkt Borussia Dortmund nun offenbar darüber nach, den Vertrag mit seinem Spieler vorzeitig aufzulösen!

Thomas Meunier soll den BVB verlassen. Foto: IMAGO/Thomas Bielefeld

Das berichtet das Online-Portal „voetbalkrant.com“. Demnach würden die Gespräche darüber bereits laufen. Eigentlich steht Meunier noch bis zum kommenden Sommer bei den Schwarz-Gelben unter Vertrag.

Rückkehr in die Heimat?

Damit wäre der Weg zurück nach Belgien auch endgültig frei für Meunier. Club Brügge soll Interesse an dem Spieler haben, aber wollte wohl keine Ablöse für einen Transfer bezahlen. Eine Vertragsauflösung würde dem sehr entgegenkommen.

Erst unter der Woche hatte Borussia Dortmund noch einmal deutlich gemacht, wie wenig man auf Meunier setzt. Den 32-Jährigen, der aktuell noch verletzt ist, berief Edin Terzic nicht in den Champions-League-Kader – obwohl Dortmund in der Defensive nur sechs Leute für vier Positionen hat!

Borussia Dortmund: Ende eines Missverständnisses

Damit dürfte das letzte Kapitel dieses Missverständnisses eingeleitet sein. Meunier trug insgesamt in 75 Spielen das Trikot des BVB. Die Spiele, an die sich die Fans wegen Meunier zurückerinnern werden, dürften aber an einer Hand abzählbar sein.