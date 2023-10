Borussia Dortmund: Spieler verkündet es selbst – Rückkehr nach Dortmund

Da machen die Fans große Augen. Ein Spieler kündigt bei Borussia Dortmund seine Rückkehr ins Ruhrgebiet an. Was ist da los? Darf sich der BVB etwa über ein neues altes Gesicht freuen?

Nicht ganz. Es geht um einen aktuellen Spieler des Kaders, der bei Borussia Dortmund mittlerweile unter dem Radar fliegt. Sportlich spielt er keine große Rolle mehr, zuletzt absolvierte er seine Reha. Kann er nochmal durchstarten?

Borussia Dortmund: Endlich wieder fit

Er kam einst als Hoffnungsträger nach Dortmund, sollte mit seiner Erfahrung ein wichtiger Spieler werden. Richtig warm wurde es zwischen dem BVB und Thomas Meunier allerdings nie. Zu selten konnte der Belgier auf der rechten Abwehrseite überzeugen.

Daher versucht der Verein seit geraumer Zeit, den 32-Jährigen zu verkaufen. Das klappte in diesem Somer vor allem auch wegen einer Verletzung nicht. Seine Reha absolvierte Meunier zuletzt außerhalb des Umfelds von Borussia Dortmund. Jetzt meldet er sich zurück.

Wochenlange Pause

Zugezogen hatte er sich die Verletzung während der Sommervorbereitung. Im Testspiel gegen Manchester United zog er sich bei einem Sprintversuch eine Muskelverletzung zu. Seitdem pausierte er, verpasste den kompletten Saisonauftakt.

Während die Mannschaft in die neue Spielzeit stolperte, arbeitete Meunier an seiner Genesung. „Der Job ist erfolgreich erledigt“, schrieb er nun auf seinem X-Account. „Von nun an zurück nach Dortmund“, kündigte er seine Rückkehr an.

Borussia Dortmund: Kriegt er noch eine Chance?

Bleibt die Frage offen, ob Meunier beim BVB noch einmal Fuß fassen kann. Denn an seiner sportlichen Lage dürfte sich wenig verändert haben. Unter Vertrag steht er noch bis kommenden Sommer, spätestens dann ist Schluss.

Zuletzt gab es auch Gerüchte, wonach Borussia Dortmund den Vertrag mit dem Spieler auflösen wolle. Der Belgier gehört noch immer zu den besseren Verdienern beim BVB. Ob es dazu aber wirklich kommt, bleibt weiter abzuwarten.